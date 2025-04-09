關稅鋪天蓋地 川普：美國每天將有20億美元入袋

美國總統川普（Donald Trump）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週二（8日）反駁各界對關稅的批評，聲稱在他的激進關稅政策下，美國每天可以獲得20億美元（約新台幣662.1億元）的收入。

綜合外媒報導，川普週二在白宮東廳發表談話時表示，新宣佈的關稅每天將給美國帶來近20億美元（約新台幣662.1億元）的收入。其中包括週六（5日）對全球進口商品實施的10％基準關稅，以及鋼鐵、鋁等其他產品徵收的關稅。

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川普指出，關稅的影響有些「爆炸性」，但堅稱，這些關稅對於實現他振興美國經濟的願景至關重要。川普表示，關稅已經開始了，資金正以從未見過的水準湧入，美國將再次變得富裕。

川普也提到，日本和南韓的領導人都將飛往美國，盼能就關稅問題達成協議。週三（9日）開始，美國將對這兩國的進口產品分別徵24％、25％的對等關稅。

根據美國財政部普通帳戶的每日存款和提款報表顯示，本（4）月至今，關稅和特定消費稅的存款平均每日總額約2億美元（約新台幣66.2億元）。

以川普上任後首個完整的月份來看，2月美國財政部賺了約72.6億美元（約新台幣2403.4億元）的關稅。3月份的報告預計將在週四（10日）發佈，將顯示出最新的單月數據。

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