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關稅衝擊大 南韓宣佈為汽車產業提供緊急支持

2025/04/09 08:53

川普關稅衝擊下，南韓政府宣佈對國內汽車產業採取緊急支持措施。（路透）川普關稅衝擊下，南韓政府宣佈對國內汽車產業採取緊急支持措施。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓週三（9日）宣佈，將針對國內汽車產業採取緊急支持措施，試圖減輕美國總統川普（Donald Trump）徵收關稅對這一產業的打擊。近年來，南韓汽車對美國的出口急劇成長，相關措施包括為汽車製造商提供財政支持以及減稅、補貼，藉此刺激國內需求，同時政府也承諾將努力與美國進行談判，並協助擴大市場。

《路透》報導，川普已宣佈，將從週四（10日）開始對進口汽車、輕型貨車徵收25％的關稅，根據《路透》分析，這項關稅每年涵蓋價值超過4600億美元（約新台幣15.21兆元）的進口汽車和汽車零件。製造商預計將在第1年承擔部份關稅成本，但最終將改變生產方式，並可能導致產業停止將某些車款進口到美國。

南韓政府聲明表示，基於韓系車廠在美國當地生產的比例較低，使得產業處於相對劣勢。關稅預計將對南韓汽車製造商和汽車零件製造商造成「重大」損失，不過目前很難得出確切數字。

聲明指出，為了協助防止流動性問題，政府將在2025年把對汽車製造商的支持資金從先前計劃的13兆韓元（約新台幣3166.8億元）提升至15兆韓元（約新台幣3654億元）。同時也將把汽車購置稅從目前的5％降至3.5％，直到今年6月，電動車的補貼則會從目前的20-40％提高到30-80％，期限延長6個月至今年底。

南韓表示，政府也將積極支持汽車製造商擴大「全球南方」出口市場，這裡所指的是需求不斷擴大的非洲、拉丁美洲和亞洲。針對美國關稅，南韓政府稱，首爾將盡最大努力，透過談判和加強雙邊合作，確保美國不會以對其他盟友一樣不利的方式對待南韓。

2024年，南韓對美國的汽車出口額為347億美元（約新台幣1.14兆元），佔該國汽車汽車出口總額的49％。現代汽車（Hyundai Motor）上週預告，計劃在未來2個月內保持現有車款價格穩定，以緩解客戶對關稅將影響經銷商銷售的擔憂，這項措施預計將持續到6月2日。

在此之前，現代集團上（3）月剛宣佈將在美國投資210億美元（約新台幣6945.7億元）。現代汽車聯席執行長穆尼奧斯（Jose Munoz）表示，美國是為現代汽車創造最大收入的市場，現代汽車目前沒有在當地漲價的計劃。

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