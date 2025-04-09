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日股大跳水！暴跌逾千點 失守32000點

2025/04/09 08:25

日股大跳水！暴跌逾千點，失守32000點（法新社資料照）日股大跳水！暴跌逾千點，失守32000點（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布的關稅政策仍使市場愁雲慘霧，美股8日開高大跳水，終場4大指數全數收黑，受此衝擊，週二強彈逾6%的日股，週三又翻車，早盤暴跌逾1100點，指數又失守32000點。

日股週三以32206點開出，指數跌806點，或2.44%，在賣單殺出，指數摜破32000點，觸及31875點，大跌1137點，或3.44%，不過，急殺後，低接買盤承接，指數跌勢收斂，截至台北時間8點20分，報31937點，跌1075點或3.26%。

至於南韓綜合指數則小跌，以2339.99點開出，跌4.24點，早盤指數報2317.39點，跌16.84點或0.72%。

綜合媒體報導，由於投資人對川普貿易協議轉換仍抱持希望，美股8日開盤強勁，標普500指數早盤飆升逾4％，道瓊盤中最高暴漲1461點，漲幅達3.85％。但隨著白宮確認對等關稅仍按計畫進行，且對中國加徵的104％關稅恐如期進行時，美股盤中漲幅全數回吐，最終道瓊收盤反而倒跌320點，標普盤中逾4％的漲幅全數蒸發，收盤收低1.6％，為近1年來首次收盤失守5000點，相較先前的歷史最高點已下跌18％，距離熊市僅一步之遙；那斯達克指數早盤漲幅一度達到4.6%，收低2.2%。

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