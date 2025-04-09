高盛再砍油價預測！布蘭特原油最慘恐跌破40美元

高盛再度下調油價預測，指出在最極端的情況下，布蘭特原油可能會在2026年底跌破每桶40美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）再度下調油價預測！在週一（7日）最新的報告中指出，有鑑於經濟衰退風險上升，以及OPEC+供應量可能高於預期，在最極端的情況下，布蘭特原油可能會在2026年底跌破每桶40美元。

《路透》報導，高盛在週一報告預測，在2個前提假設下，到2025年12月，布蘭特原油與美國紐約西德州中級原油的價格，將分別來到每桶62美元與58美元；而到2026年12月，則分別為每桶55美元與51美元。

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首個前提假設是，在預定於4月9日生效的關稅，後來大幅削減的狀況下，美國經濟能夠避免衰退，其次是8個OPEC+成員國的石油供應量，將在溫和增產，於6月至7月期間分2個階段，每次增加13萬至14萬桶。

不過，高盛也指出，在典型的美國經濟衰退情境下，再搭配他們對OPEC的基準情境預測，布蘭特原油價格預計將在2025年12月跌至58美元，2026年12月則降至50美元。

高盛指出，但若貿易政策出現劇烈逆轉，導致關稅大幅下調，油價可能會超出他們的原始預測。

高盛表示，在全球GDP放緩、並保持OPEC現行基準預測不變的情境下，布蘭特原油將在2025年12月降至每桶54美元，2026年12月進一步跌至45美元。但若發生更極端、但機率較低的情境，也就是全球GDP放緩再加上OPEC+全面解除減產協議，布蘭特原油可能會在2026年底跌破每桶40美元。

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