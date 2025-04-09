晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

高盛再砍油價預測！布蘭特原油最慘恐跌破40美元

2025/04/09 12:33

高盛再度下調油價預測，指出在最極端的情況下，布蘭特原油可能會在2026年底跌破每桶40美元。（路透）高盛再度下調油價預測，指出在最極端的情況下，布蘭特原油可能會在2026年底跌破每桶40美元。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛（Goldman Sachs）再度下調油價預測！在週一（7日）最新的報告中指出，有鑑於經濟衰退風險上升，以及OPEC+供應量可能高於預期，在最極端的情況下，布蘭特原油可能會在2026年底跌破每桶40美元。

《路透》報導，高盛在週一報告預測，在2個前提假設下，到2025年12月，布蘭特原油與美國紐約西德州中級原油的價格，將分別來到每桶62美元與58美元；而到2026年12月，則分別為每桶55美元與51美元。

首個前提假設是，在預定於4月9日生效的關稅，後來大幅削減的狀況下，美國經濟能夠避免衰退，其次是8個OPEC+成員國的石油供應量，將在溫和增產，於6月至7月期間分2個階段，每次增加13萬至14萬桶。

不過，高盛也指出，在典型的美國經濟衰退情境下，再搭配他們對OPEC的基準情境預測，布蘭特原油價格預計將在2025年12月跌至58美元，2026年12月則降至50美元。

高盛指出，但若貿易政策出現劇烈逆轉，導致關稅大幅下調，油價可能會超出他們的原始預測。

高盛表示，在全球GDP放緩、並保持OPEC現行基準預測不變的情境下，布蘭特原油將在2025年12月降至每桶54美元，2026年12月進一步跌至45美元。但若發生更極端、但機率較低的情境，也就是全球GDP放緩再加上OPEC+全面解除減產協議，布蘭特原油可能會在2026年底跌破每桶40美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財