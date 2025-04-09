微軟重奪市值王寶座！蘋果進入熊市，4天暴跌23%（美聯社檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到美國總統川普的關稅計畫重創，蘋果股價進入熊市，在短短4天暴跌23%，市值只剩2.59兆美元，市值王寶座再度讓位，而此次受傷較輕的微軟，則以2.64兆美元重奪市值王。

2024年初，微軟的市值一度登上市值王，但蘋果很快就重新奪回了這個頭銜，如今蘋果暴跌下，再度讓出寶座。

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蘋果週二股價跌4.98%，收172.42美元，市值掉到2.59兆美元，而微軟則小跌0.92%，收354.56美元，市值為2.64兆美元。

CNBC報導，儘管整個市場都受到了川普全面關稅計劃的重創，但由於對中國的依賴，蘋果在科技巨頭中受到的打擊最為嚴重。

在川普決定對來自100多個國家的進口產品徵收關稅，引發了人們對價格上漲導致經濟衰退的擔憂，那斯達克指數在過去4個交易日下跌了13%。瑞銀分析師週一預測，iPhone 16 Pro Max在美國的售價可能會上漲350 美元。

蘋果、微軟以及輝達在最近的拋售之前，這些公司的市值曾高達3兆美元，但在川普關稅戰下，全部皆失守3兆美元關卡。

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