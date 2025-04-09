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沒有延後！川普86國「對等關稅」今午生效 美海關準備好了

2025/04/09 08:37

美國海關及邊境保護局（CBP）在公告中表示，已準備好徵收對等關稅。（彭博）美國海關及邊境保護局（CBP）在公告中表示，已準備好徵收對等關稅。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國海關及邊境保護局（CBP）週二（8日）發出聲明，將從美東時間9日凌晨0點01分（台灣時間9日中午12點01分起），開始對全球86個國家的輸美貨品，課徵對等關稅，稅率在11%至50%之間。CBP補充稱，初步的10%基準關稅，已從美東時間5日凌晨0點01分（台灣時間5日中午12點01分起）開始徵收。

CBP同時指出，將從美東時間5月2日凌晨0點01分（台灣時間5月2日中午12點01分起），將針對來自中國與香港、價值在800美元以下且不透過國際郵政系統寄送的商品，徵收標準關稅。

至於透過郵寄方式，來自中國與香港、價值在800美元以下的商品，每件商品會被徵收價值30%或25美元的關稅，取其較高者；到了6月1日以後，每件商品的稅額將進一步提高至50美元。

CBP也公布川普先前行政命令的關稅部分執行成果，包含行政命令14195、針對中國的合成類鴉片藥物流入課稅，對中國進口商品徵收了超過48億美元的關稅；行政命令14194、針對美國南部邊境情勢，對墨西哥進口商品徵收了超過20億美元的關稅；行政命令14193、針對非法藥物流入北部邊境，對加拿大進口商品徵收了約8.61億美元的關稅。

CBP表示，將嚴格執行所有法律與美國總統指令，以維護美國的經濟主權，並已隨時準備好對需徵稅商品與小型包裹徵收關稅。CBP也透露，目前已成功執行川普政府至今下達的13項與關稅相關的行政命令，目前每日徵收的額外相關關稅收入超過2億美元。

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