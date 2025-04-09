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如何看待關稅和股市大跌？股神巴菲特這樣說

2025/04/09 11:06

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（路透）「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普徵收對等關稅，引發全球市場震盪。身為史上最著名的投資人之一，「股神」巴菲特（Warren Buffett）的觀念一直受到外界關注，有外媒就整理出巴菲特過往言論，發現巴菲特多年來都有對關稅和股市下跌這2個主題發表看法過，報導認為，如果能夠了解巴菲特如何看待這些事情，或許有助於投資人掌握目前動盪市場的脈絡。

《CNBC》報導，巴菲特最近一次公開談論關稅，是在3月初接受美國媒體《CBS》新聞主播奧唐納（Norah O’Donnell）的專訪，巴菲特表示，關稅通常會導致物價上漲，並說：「隨著時間過去，關稅在最終將轉變成商品稅。」他甚至打趣說：「牙仙不會為此付錢！」

報導指出，巴菲特很可能已經預見接下來會發生什麼事，首先是「通膨」，當2018年被問到川普首批較溫和的關稅時，巴菲特表示，包括鋁和鋼鐵在內的關稅，已經推高了旗下部分子公司的成本。雖然川普開始課徵外國商品關稅前，美國就已出現通膨跡象，但巴菲特說：「關稅情勢將會讓通膨問題更加惡化。」

巴菲特所擔心的另一個潛在影響是「貿易戰」，也就是美國與貿易夥伴之間互相提高關稅、來回報復，這可能會拖累全球經濟成長。在3月那場專訪中，巴菲特甚至表示，關稅在某種程度上就是一種戰爭行為。

2019年，在美中貿易緊張升高的情況下，巴菲特的說法更為直白。他在 《CNBC》的專訪中說：「如果我們真的發動貿易戰，那對全世界都不好，因為全世界經濟是互相連動的。」

在川普宣布最新一輪關稅後，標普500指數已出現下跌，不過尚未正式進入「熊市」（即從近期高點下跌 20% 以上），分析師指出，如果真的進入熊市，很可能是因為投資人擔憂貿易戰可能引發全球經濟衰退。

而這不是巴菲特第一次面對全球性經濟衰退。2008年，當全球金融危機引發熊市時，巴菲特曾在《紐約時報》發表專欄文章，並在文章中說：「全球金融體系正陷入混亂，無論是在美國還是其他地區。更糟的是，這些問題正逐漸滲透到實體經濟，現在已經像決堤般失控」、「短期內，失業率將上升、商業活動將停滯，新聞標題也只會越來越駭人聽聞。」

巴菲特接著說：「所以……我開始買進美國股票了。」

巴菲特坦承，他無法預測市場下一步會怎麼走。事實上，在他2008年10月發表這篇文章後，標普500指數又跌了5個月才觸底反彈。

但正如巴菲特一直強調的，企業整體總是能夠持續創新，並長期提升獲利能力，進一步帶動股市長期上漲。而在2008年時，巴菲特指出，許多投資者都不願將自己的資金置於風險之中。

不過巴菲特認為，對於這些穩健企業長期繁榮的擔憂，那是沒有意義的，他寫說：「這些企業的確會偶爾遇到獲利起伏，就像過去一樣。但在5年、10年、20年後，大多數大型公司仍會創下獲利新高。」

巴菲特偏好在股票價格相對便宜時買進，這樣長期報酬才會更高。巴菲特在 2008 年寫說：「簡單來說，壞消息是投資人最好的朋友，它讓你可以用打折的價格，買下一部分美國的未來。」

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