黃金又跌了！站不上3000美元關卡 背後兇手揭曉

黃金價格週二 （8日） 下跌。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美債殖利率上升，黃金價格週二 （8 日） 回吐稍早漲幅，不過仍從美元走軟，以及美、中這2大經濟體的貿易緊張局勢當中，獲得了支撐。

美國黃金期貨上漲 0.5% 至每盎司 2990.20 美元。現貨黃金價格上漲 0.1%，至每盎司 2984.16 美元，盤中一度上漲 1.3%。

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基準10年期美國公債殖利率升至一週高點，使得無孳息的黃金吸引力下降。

FXTM 資深研究分析師Lukman Otunuga說：「雖然黃金連續3個交易日下跌，但由於貿易緊張局勢和美國降息前景，提振了黃金的魅力，黃金依然看漲。」

Lukman Otunuga預測，若黃金漲破每盎司3055 美元，就有機會挺進 每盎司3100 至 3130 美元，但若持續低於每盎司3000 美元，就可能繼續下跌到每盎司2950美元、甚至每盎司2930 美元。

另一方面，美元指數 （DXY）下跌，讓黃金對持有外幣的買家而言變便宜了。

黃金經常在政治和金融不確定性的環境中，扮演保值的安全手段，今年來已累計上漲15%。

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