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川普關稅奏效 日產擬將福岡工廠部分產線轉移至美國

2025/04/09 08:20

日本福岡縣政府8日透露，日產汽車有意將部分產線移往美國當地生產。圖為日產汽車九州工廠。（路透資料照）日本福岡縣政府8日透露，日產汽車有意將部分產線移往美國當地生產。圖為日產汽車九州工廠。（路透資料照）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡縣政府8日透露，日本汽車製造商日產汽車（Nissan Motor Co Ltd）有意將部分產線移往美國當地生產，減少川普（Donald Trump）政府強硬關稅政策的影響。

《共同社》報導，日產汽車長期在福岡工廠生產出口至美國的主力車型。縣府8日召開關稅對策磋商會議後，福岡副知事江口勝向記者表示：「聽說（日產）或許會調整生產（規模），但有意維持生產體系。」

福岡縣當局並稱，日產預計將減少「日產汽車九州工廠」出口至美國SUV車型「ROGUE」的產量，同時增加美國工廠的產能。日產汽車九州工廠位於福岡縣刈田町。

日產2023年度的全球銷售當中，銷往美國的數量約占27%。

受到川普政府對來自日本等地的汽車及汽車零件加徵25%關稅的影響，日產近日決定撤回在美國減產的計畫，同時停接在墨西哥生產、銷往美國部分車種的訂單。

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