對中國加徵關稅累計達104％ 白宮證實9日凌晨如期生效

白宮發言人李威特8日表示，對中國加徵的104%關稅將在9日凌晨如期生效。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國方面對美國總統川普的對等關稅採取強硬回擊態勢，川普7日宣布對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率將達104%，預計9日生效。白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）8日表示，對中國加徵的104%關稅將在9日凌晨如期生效。

綜合外媒報導，針對川普的關稅政策，李威特表示，世界各國只要提出最好的建議，川普都會聆聽，只有在對美國工人有利的情況下，交易才會達成。而目前已有70個國家與白宮接洽、希望開始談判，並在川普認為對美國有利的讓步條件下，尋求降低他們被分配的對等關稅。

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李威特提到，像中國這樣選擇報復、並試圖加倍壓榨美國工人的國家，正在犯下錯誤，「川普總統有鋼鐵般的意志，不會因此被打垮，當美國被打，總統會更用力回擊」。李威特表示，這就是為什麼對中國加徵的104%關稅將在9日凌晨如期生效的原因。

李威特也轉述川普在社群媒體「Truth Social」發表的內容，表示川普相信習近平和中國希望達成協議，只是不知道從何談起，若中國為了達成協議而聯絡美國，川普會非常寬容。

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