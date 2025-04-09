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盤中漲幅全吐回、標普逼近熊市 美股終場盡墨

2025/04/09 06:43

華爾街股市8日開盤強勁、盤中強勢反攻，但後繼無力、回吐漲幅，終場四大指數全數收黑。（法新社）華爾街股市8日開盤強勁、盤中強勢反攻，但後繼無力、回吐漲幅，終場四大指數全數收黑。（法新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布的關稅政策仍使市場愁雲慘霧，華爾街股市8日開盤強勁、盤中強勢反攻，但後繼無力、回吐漲幅，終場四大指數全數收黑。其中標普500指數為近1年來首次收盤失守5000點，相較先前的歷史最高點已下跌18％，距離熊市僅一步之遙。

綜合媒體報導，由於投資人對川普貿易協議轉換仍抱持希望，美股8日開盤強勁，標普500指數早盤飆升逾4％，道瓊盤中最高暴漲1461點，漲幅達3.85％。但隨著白宮確認對等關稅仍按計畫進行，且對中國加徵的104％關稅恐如期進行時，美股盤中漲幅全數回吐，最終道瓊收盤反而倒跌320點，標普盤中逾4％的漲幅全數蒸發，收盤收低1.6％；那斯達克指數早盤漲幅一度達到4.6%，收低2.2%。

在川普2日做出關稅決定後的4個交易日以來，標普500指數，市值蒸發了近5.8兆美元，倫敦證券交易所數據顯示，這是自從標普500指數自1950年代創建以來，連續4天跌幅最大的一次。標普500指數目前距離2月19日的歷史高點已下跌18.9％，距離熊市僅一步之遙，若跌幅達到20％，即宣布進入熊市。

個股方面，蘋果續跌4.98％，特斯拉下跌4.9％，輝達下跌1.37％，超微 （AMD）大跌6.49%，博通逆勢上漲1.23％。台積電ADR下跌3.28% ，收每股141.37 美元。

道瓊工業指數大跌320.01點或0.84%，收報37645.59點。

標普500指數下挫79.48點或1.57%，收在4982.77點。

那斯達克指數重摔335.35點或2.15%，收15267.91點。

費城半導體指數下跌132點或3.57%，收3562.94點。

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