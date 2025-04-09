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中國藉墨西哥「洗產地」被美國堵死 北京將目標轉向秘魯

2025/04/09 00:59

由於美國實施一列關稅措施，加上墨西哥為了維持與美國的貿易關係，對中國進口商品徵收關稅，中國已決定暫停在墨西哥的大規模投資，並將投資目標轉向南美洲的秘魯。圖為今年年初啟用、由中國出資興建的秘魯錢凱港。（路透）由於美國實施一列關稅措施，加上墨西哥為了維持與美國的貿易關係，對中國進口商品徵收關稅，中國已決定暫停在墨西哥的大規模投資，並將投資目標轉向南美洲的秘魯。圖為今年年初啟用、由中國出資興建的秘魯錢凱港。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕墨西哥財經媒體報導，由於美國實施一列關稅措施，加上墨西哥為了維持與美國的貿易關係，對中國進口商品徵收關稅，中國已決定暫停在墨西哥的大規模投資，包括電動車大廠比亞迪（BYD）在墨西哥的建廠計畫，並將投資目標轉向南美洲的秘魯。

墨西哥財經媒體《金融家》（El Financiero）報導，比亞迪原本計畫在墨西哥投資6億美元（新台幣198億元），興建一座大型電動車製造廠，聲稱將可創造1萬個就業機會。但在美國總統川普1月上任後，美中緊張關係升級，並對進口汽車徵收25%關稅，因此比亞迪建廠計畫喊停。

墨西哥政府為了維持和美國關係，並爭取關稅優惠，開始調整貿易策略，並配合美國要求，對中國進口商品徵收關稅，讓墨西哥和中國關係漸行漸遠。

在川普第一個總統任期的2018年，美國就對中國發動貿易戰，對數千億美元中國進口商品徵收關稅，促使不少中國企業赴墨西哥投資設廠「洗產地」，並利用「美墨加協議」（USMCA）以「走後門」方式進入美國市場，避開美國的關稅。

從2022年起，中企每年在墨西哥的投資金額都超過20億美元（新台幣660億元），比10年前成長1倍，但隨著美中緊張關係升級，未來中企在墨西哥的投資勢必受到影響。

報導分析指出，在地緣政治改變的影響下，中國現在把投資目標轉向秘魯，因為今年初由中國國企中遠海運港口（Cosco Shipping Ports）出資建成的錢凱港（Chancay）正式營運後，不僅能開通該港直通上海的航線，更成為亞洲至拉丁美洲的重要海運門戶。　

秘魯與美國簽有自由貿易協定，過去對美出口的多數商品享有零關稅待遇，在川普2日宣布實施對等關稅後，秘魯僅被徵收基本的10%關稅，因此秘魯樂見中國前來投資。

不過，川普任命的拉丁美洲事務特使高級顧問克拉佛─卡羅內（Mauricio Claver-Carone）曾表示，川普對中國所有進口產品徵收高額關稅的政策，也適用於經由中國在秘魯興建的錢凱港轉運的任何國家產品。

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