「終點看護移工」遭轟歧視剝削 勞動部5聲明澄清

「終點看護移工」遭轟歧視剝削，勞動部晚間發布５點聲明澄清（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，昨日正式上路，因其中有試辦單位訂有「困難照顧加計」，針對重度失能、過重、有攻擊傾向、精障等情形，每日或每小時需加收100至600元不等的費用，遭外界抨擊「歧視」、「剝削」，對此，勞動部晚間發布聲明，提出５點澄清，強調收費方式希望給予照顧人力「合理酬勞」，並維持服務的永續性與品質。

針對「困難照顧服務加計費用」，勞動部表示，在照顧實務中，針對重度失智、體重超重、有攻擊傾向等困難個案，需投入更多人力與風險管理成本，服務人員也需具備更高的技巧與應變能力，因此多數照護服務制度（包含醫療、長照、自費居家照顧）皆設有「困難加費」之機制。

請繼續往下閱讀...

勞動部強調，試辦單位是參考市場既有作法，提出合理收費方式，反映服務負擔，保障照護品質與人員安全，並非歧視或剝削。

其次，目前民間鐘點看護、自費居家照護市場，針對困難照顧情形（例如需要二人協力移位、深夜照護），普遍都有加費設計，費用範圍不一。此次收費是由各試辦單位依照所在地區物價與實際營運成本訂定，僅有南投、台中2家試辦單位服務費用最低（南投4小時1000元、台中4小時1200元），並參考自費居家看護照顧困難個案的收費方式，視困難個案另行收費100-600元，仍未超過自費居家看護市場最高660元，屬合理範圍內的彈性調整。

第三、所有參與計畫的多元陪伴服務人員，不分本國籍或外國籍，皆須完成90小時照顧服務員訓練，並於實際排班前完成20小時職前教育訓練。每年另須完成20小時在職進修。勞動部也提供包含基本生命徵象、感染控制、急救訓練、失智症精神行為照護、轉移位技巧等多元課程，協助服務人員提升專業與服務品質。

第四、給予試辦單位的補助僅限計畫初期，並設有明確申請條件。首年一次性補助辦公空間與設備費約50萬元、督導人事費約50萬元，須達到提供實際服務累計超過1000小時以上、完成人員職前教育與訓練、設置專責督導、落實品質管理等門檻。若服務量未達標，將無法申請任何補助，並不涉及營利補貼。

最後、勞動部強調，「多元陪伴照顧服務試辦計畫」是為協助民眾因臨時、短期、緊急等彈性照護需求而設計，開辦後將持續滾動檢討、蒐集意見、優化制度設計。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法