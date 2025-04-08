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金管會：台股有止跌跡象 持續機動調整

2025/04/08 21:52

台股已有止跌跡象，金管會持續機動調整相關措施。（記者王孟倫攝）台股已有止跌跡象，金管會持續機動調整相關措施。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕美國總統川普掀起關稅大戰及股災，金管會也祭出三大救市措施，包括：每日盤中可借券賣出委託數量降至3%等。金管會表示，借券賣出成交量已經日減86%，台股也有止跌跡象，主管機關將會隨時緊盯，國際股市及國內股市狀況，並進行機動調整。

金管會昨（7日）實施放寬融資擔保品認定、調降每日盤中借券賣出委託數量至3%，以及上市櫃有價證券之最低融券保證金成數由90%調整為130%等三項措施。究竟，相關限空令到底有沒有成效？接下來，還會再祭出更強救市措施？

金管會證期局指出，因為市場持續擔憂，華府關稅政策和美國貿易夥伴報復措施的影響，使得美股主要4大指數漲跌幅介於-0.91%至2.7%。

檢視股市表現，今日台股收在18459.95點，下跌772.40點，跌幅4.02%，成交量5489.51億元，外資賣超282.39億元。同時段，日本至於股市反彈漲5.71%，香港漲0.47%，上海漲0.46%，韓國漲0.15%，新加坡跌1.79%。

金管會表示，在4月7日盤中可借券賣出委託數量調降為3%後，4月2借券賣出成交值104億元，4月7日借券賣出成交值15億元，較前一交易日已減少了86%，台股也已有止跌跡象，金管會將持續關注。

此外，目前台股基本面良好，今年截至2月底本益比約20.46倍，現金殖利率達2.50%，加計股票股利為2.62%。

國內上市櫃公司今年截至2月底累計營收約7.19兆元，較去年同期增加16.33%，為歷年同期最高，國內產業有競爭力及韌性，截至4月7日，信用交易的整戶擔保維持率為148.78%。金管會強調，也會隨時關注國際股市及國內股市狀況，機動調整穩定股市措施。

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