日本實驗室挹注 閎康3月、首季營收創同期新高

閎康董事長謝詠芬（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體檢測大廠閎康（3587）今（8）日公布3月營收為新台幣4.44億元，月增9.51%、年增2.83%，創同期新高；第一季累計營收為12.38億元，年增2.71%，也創同期新高。

閎康表示，該公司是國內規模最大的材料分析實驗室，擁有完善的電子與電機實驗設施，並已在台灣、中國及日本三地深耕布局，預估今年三地的實驗室皆維持成長。

請繼續往下閱讀...

閎康指出，台灣成長動能將來自於應用在先進製程的超埃米解析球差校正穿透式電子顯微鏡（Cs Corrector TEM）及車用晶片Super High Power burn-in測試的貢獻。

閎康表示，Cs-TEM是因應新材料進展的分析設備，隨著半導體技術、新能源材料和先進功能材料的快速發展，對原子尺度觀察和分析的需求日益增長。

閎康說明，Cs-TEM通過修正傳統電子顯微鏡的球面像差，大幅提升空間解析度，使分析人員能直接觀察原子排列和元素分佈，有助於加速材料開發。由於Cs-TEM可達到高於0.1奈米的超高分辨率，有利公司先進製程接單。

閎康也指出，該公司也是首家在日本設立據點的台灣檢測實驗室，到今年閎康在日本已布局名古屋、熊本、北海道三個實驗室，提供在地且迅速的服務網絡。

受惠於日系IDM廠及晶圓代工廠擴產，名古屋實驗室維持滿載，訂單外溢到熊本實驗室，閎康預估今年名古屋及熊本實驗室將持續增加機台。

閎康指出，今年初開幕的北海道實驗室，已投入營運，主要針對日本先進製程研發而設置，因日本政府態度積極，近期對主要客戶追加補助，以加速2奈米研發，客戶考慮將專案放量的時間點從2026年提前到2025年7月，預期今年日本實驗室主要成長動能來自北海道實驗室MA（材料分析）訂單。

閎康多年持續深耕中國市場，具備完整的半導體檢測一站式服務與豐富分析資料庫，在當地分析檢測市場建立領先技術優勢，隨著中國晶圓廠新產能開出、設備與材料持續本土化，帶動檢測需求擴增。

閎康指出，中國去年雖價格競爭激烈，但客戶已逐漸認清中國同業跟閎康的技術與專業仍有很大的一段差距，預期今年將受惠於大客戶訂單回流而挹注。預期今年三地實驗室齊步發展，公司在全球半導體供應鏈中的戰略地位將日益穩固。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法