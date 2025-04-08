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美股盤前晶片股奔漲 台積電ADR漲逾3％、輝達超過4％

2025/04/08 21:09

晶片類股在美股周二盤前交易中上漲，台積電ADR股價上漲3.48%，來到151.26美元。（路透）晶片類股在美股周二盤前交易中上漲，台積電ADR股價上漲3.48%，來到151.26美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片類股在美股周二盤前交易中上漲，延續週一的漲勢，此前川普總統大規模徵收關稅和中國採取報復措施引發晶片股暴跌。截至台北時間下午9點，台積電ADR股價上漲3.48%，來到151.26美元。

輝達（NVDA）股價在盤前交易中飆升超過4%。博通 （ AVGO ）、英特爾 （ INTC ）、美光科技 （ MU ）、科林研發 （ LRCX ）、應用材料 （ AMAT ） 和其他半導體股也上漲。

全球最大晶片製造商台積電（TSM）股價上漲3%。川普對台灣進口產品徵收32%的「互惠」關稅，是亞洲最高的關稅之一。

截至週一，儘管晶片股被排除在徵稅範圍之外，但由於投資者擔心全球經濟衰退將損害需求，晶片股仍受到衝擊。

投資人在權衡美國和中國最新的針鋒相對的關稅承諾之際，週二全球股市反彈，晶片股也隨之上漲。中國表示，如果川普提高美國進口關稅，中國將進一步反擊。

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