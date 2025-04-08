獨家》永豐金併京城銀完成員工安置計劃協商 4/23辦員工投票追認

永豐金併京城銀案，今日完成員工安置計劃協商，將於4月23日舉行員工投票。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐金併京城銀案，今日又向前邁進一大步。繼3月3日雙方分別召開股東臨時會通過合併案後，永豐金控5人協商小組今日再度與京城銀工會代表，召開安置計劃協商會議，並且完成員工安置計劃協商，京城銀工會預計在4月23日舉行員工投票，由全體員工表達對此份安置計畫的意見。

此次永豐金與京城銀工會的協商，雙方都展現了最大的誠意，據了解，此次通過員工安置計畫的協商時程，僅在3月20日首次召開協商會議、清明連假前召開第2次會議，今（8）算是第3次協商就順利完成。

請繼續往下閱讀...

為了順利進行洽談，永豐金方面由永豐金總經理朱士廷、金控銀行人資長、法金業務督導及秘書處副總經理，組成永豐金控5人協商小組，與京城銀工會代表進行員工安置計劃協商。而京城銀工會為了讓每次的洽談具有代表性，也訂定出席理監事的席次須達過半的標準。

據了解，今日的協商，除了仍由永豐金總經理朱士廷帶隊親自領談，京城銀工會理監事全員出席，總經理姜宏亮也列席旁聽，最終締造了僅開會3次，就完成條文協商的紀錄。

據了解，此次通過提供京城銀全體員工投票的方案內容，除了原有的3年工作權保障，留任勞工原有工資及各項加給全數保障，還提供「申請次數」高達6次的優離優退方案。

為鼓勵京城銀員工留任，也承諾自合併基準日起3年內核發4階段留任獎勵金，最高達6個月固定薪資；優離退基數條件也參考近期市場行情，給予最優惠的條件，但最終均有待4月23日的員工投票來決定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法