Costco躲不過關稅風暴！專家曝「11種商品」今夏將漲價

美國總統川普的關稅讓許多生活用品價格上漲。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅讓全球消費者陷入緊張，全面進口稅將影響所有人，因為生活上消費的許多商品都是在國外製造或購買。即便價格可能不會立即上漲，但專家表示，到了夏季物價就會開始上漲。美國媒體《EatThis,NotThat!》報導，專家指出，以下11種好市多（Costco）商品今年夏天可能會因關稅而變得更加昂貴。

進口乳酪：就價值而言，Costco的起司區是最令人印象深刻的區之一，包括來自義大利的帕瑪森起司和來自西班牙的曼徹格起司，由於歐盟國家需繳納20%的關稅，到夏季這些產品的價格可能不會那麼便宜。

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冰箱：Costco許多冰箱產品都是在墨西哥製造的，目前面臨25%的關稅，價格可能在接下來的幾個月內保持穩定或直到現有庫存售罄。但一旦開始進口新產品，價格可能會上漲。

洗碗機：Costco出售的許多洗碗機都是在中國和墨西哥製造的。這2國的關稅都很高，因此價格可能會上漲。與冰箱類似，這可能要等到目前庫存售完才會發生。

微波爐：微波爐和其他小型廚房用具，例如氣炸鍋和烤箱，通常都是中國製造的，因此價格會受到影響。

食用油：許多食用油包括Costco自產的橄欖油、Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油，都是來自國外種植的農產品。

此外可能漲價的產品還包括進口米、異國農產品和乾果、進口咖啡、Kirkland Signature有機烤海藻零食包、進口巧克力。

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