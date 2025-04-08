晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Costco躲不過關稅風暴！專家曝「11種商品」今夏將漲價

2025/04/08 20:27

美國總統川普的關稅讓許多生活用品價格上漲。（資料照，歐新社）美國總統川普的關稅讓許多生活用品價格上漲。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普的關稅讓全球消費者陷入緊張，全面進口稅將影響所有人，因為生活上消費的許多商品都是在國外製造或購買。即便價格可能不會立即上漲，但專家表示，到了夏季物價就會開始上漲。美國媒體《EatThis,NotThat!》報導，專家指出，以下11種好市多（Costco）商品今年夏天可能會因關稅而變得更加昂貴。

進口乳酪：就價值而言，Costco的起司區是最令人印象深刻的區之一，包括來自義大利的帕瑪森起司和來自西班牙的曼徹格起司，由於歐盟國家需繳納20%的關稅，到夏季這些產品的價格可能不會那麼便宜。

冰箱：Costco許多冰箱產品都是在墨西哥製造的，目前面臨25%的關稅，價格可能在接下來的幾個月內保持穩定或直到現有庫存售罄。但一旦開始進口新產品，價格可能會上漲。

洗碗機：Costco出售的許多洗碗機都是在中國和墨西哥製造的。這2國的關稅都很高，因此價格可能會上漲。與冰箱類似，這可能要等到目前庫存售完才會發生。

微波爐：微波爐和其他小型廚房用具，例如氣炸鍋和烤箱，通常都是中國製造的，因此價格會受到影響。

食用油：許多食用油包括Costco自產的橄欖油、Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油，都是來自國外種植的農產品。

此外可能漲價的產品還包括進口米、異國農產品和乾果、進口咖啡、Kirkland Signature有機烤海藻零食包、進口巧克力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財