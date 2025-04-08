川普祭32％關稅買主暫緩出貨 手工具業者盼銀行不要抽銀根

民進黨立委何欣純（左3）今天聽取手工具業者的心聲，希望880億扶助預算在立院趕快通過，補助程序也要簡化、有效率。（何欣純提供）

〔記者陳建志／台中報導〕美國對等關稅政策對台灣產業帶來衝擊，民進黨立法委員何欣純今天拜訪台灣手工具工業同業公會及大里工業區廠協會，聽取業者的心聲，業界都著急想知道下一步該怎麼走，而手工具公會對行政院「產業支持計劃」盼能簡化程序，希望比照疫情特殊情況參考歷史出口實績進行補助，這次能撐過去，未來台灣中小微企業才有機會在世界持續有生存地位。

何欣純說，認同產業界所提認為要快而且簡單，最重要的是希望朝野都能夠支持880億扶助預算，行政單位盡速擬定補助辦法，程序上一定要簡化有效率，政府的「及時雨」方能讓企業先撐過去才有下一步的機會。

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何欣純指出，目前關稅衝擊產業經濟問題大，手工具產業是傳統產業，代表綿密的加工供應體系，會影響整體在地就業情形，進而讓民生消費有流動風險。

台灣手工具工業同業公會理事長賴亮孜說，考量產業面對的不確定性及訂單被砍，盼政府協助廠商減稅措施，最重要的是，如何因應守住最重要的客源，開發分散市場，也請政府幫忙提高補助參加國外展覽。

手工具公會會員並說，目前國外買主都暫緩出貨居多，也有取消訂單及要求議價關稅分攤，所以關稅衝擊企業一定會有資金壓力，建議政府應要求銀行不要抽銀根，更要給予更彈性的周轉金融資。

大里工業區廠協會的業者，雖普遍理解商業談判需要時間，但希望能加快腳步，希望政府迅速與美國溝通談判，了解美國關稅政策，讓中小微企業得以掌握狀況，才能因應度過危機。

何欣純承諾，會如實儘速反應產業意見，爭取880億扶助預算補助細節趕快確定，執行要簡化快速以支撐產業及員工。這幾天政院已請各部會盤點，賴清德總統宣布五大對策，卓榮泰院長陸續公布各項措施支持各產業，籲朝野政黨齊心努力一同支持。

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