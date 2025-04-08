台揚低軌衛星產品，正式交付加拿大Telesat。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台揚科技今日宣布，已成功設計、開發並完成首批 LEO（低軌道）Ka 頻段戶外收發器的量產與交付，正式支援加拿大頂尖衛星通訊公司 Telesat旗下具革命性的 Telesat Lightspeed™ 低軌衛星通訊網絡。台揚科技執行長吳永欽表示，隨著產品認證與交付順利完成，不僅是雙方合作的一大里程碑，也代表台灣廠商在全球新興 LEO 衛星網絡建設中的角色日益關鍵，台揚與加拿大 Telesat 將持續深化合作，加速 LEO 衛星通訊網絡的全球部署，共同開啟下一代通訊時代。

台揚指出，戶外收發器是 Telesat 地面用戶終端（User Terminal, UT）解決方案中的關鍵模組，包含微波升頻發射器（BUC）與降頻接收器（LNB），提供高效能、低延遲的衛星通訊支援，為全球連網品質提供穩定保障。

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台揚指出，這款專為 LEO 衛星應用打造的先進收發器，針對海事應用與企業級通訊需求進行優化設計，能於嚴苛環境中維持高穩定性與可靠度，充分發揮低軌衛星高速、低延遲的技術優勢，加速推動新世代通訊網路的實現。

Telesat Lightspeed 系統開發副總裁 Aneesh Dalvi 表示，台揚的收發器是UT 生態系統中不可或缺的一環，有效協助串接 Telesat Lightspeed 網路，期待未來雙方攜手將這項創新解決方案推向全球市場。

Telesat Lightspeed 是 Telesat 精心打造的企業級低軌衛星網路系統，首階段將由 198 顆具光學星際鏈路與先進數據處理能力的衛星組成，目標提供全球範圍內高速、低延遲、靈活可靠的連接服務。該系統亦支援電子與機械導向天線，針對各式用戶需求提供量身定制的連網方案，成為全球新一代通訊的核心推進力量。

吳永欽表示，未來將持續投入研發與製造，與 Telesat 共同推動全球高速衛星通訊的普及與應用。

台揚自3月14日公布自3月18日打入全額交割股後，股價至今跌幅達65.6%。

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