晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台揚低軌衛星產品 正式交付加拿大Telesat

2025/04/08 20:05

台揚低軌衛星產品，正式交付加拿大Telesat。（擷取官網）台揚低軌衛星產品，正式交付加拿大Telesat。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台揚科技今日宣布，已成功設計、開發並完成首批 LEO（低軌道）Ka 頻段戶外收發器的量產與交付，正式支援加拿大頂尖衛星通訊公司 Telesat旗下具革命性的 Telesat Lightspeed™ 低軌衛星通訊網絡。台揚科技執行長吳永欽表示，隨著產品認證與交付順利完成，不僅是雙方合作的一大里程碑，也代表台灣廠商在全球新興 LEO 衛星網絡建設中的角色日益關鍵，台揚與加拿大 Telesat 將持續深化合作，加速 LEO 衛星通訊網絡的全球部署，共同開啟下一代通訊時代。

台揚指出，戶外收發器是 Telesat 地面用戶終端（User Terminal, UT）解決方案中的關鍵模組，包含微波升頻發射器（BUC）與降頻接收器（LNB），提供高效能、低延遲的衛星通訊支援，為全球連網品質提供穩定保障。

台揚指出，這款專為 LEO 衛星應用打造的先進收發器，針對海事應用與企業級通訊需求進行優化設計，能於嚴苛環境中維持高穩定性與可靠度，充分發揮低軌衛星高速、低延遲的技術優勢，加速推動新世代通訊網路的實現。

Telesat Lightspeed 系統開發副總裁 Aneesh Dalvi 表示，台揚的收發器是UT 生態系統中不可或缺的一環，有效協助串接 Telesat Lightspeed 網路，期待未來雙方攜手將這項創新解決方案推向全球市場。

Telesat Lightspeed 是 Telesat 精心打造的企業級低軌衛星網路系統，首階段將由 198 顆具光學星際鏈路與先進數據處理能力的衛星組成，目標提供全球範圍內高速、低延遲、靈活可靠的連接服務。該系統亦支援電子與機械導向天線，針對各式用戶需求提供量身定制的連網方案，成為全球新一代通訊的核心推進力量。

吳永欽表示，未來將持續投入研發與製造，與 Telesat 共同推動全球高速衛星通訊的普及與應用。

台揚自3月14日公布自3月18日打入全額交割股後，股價至今跌幅達65.6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財