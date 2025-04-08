AI PC海上飄 品牌廠這招應對美國對等關稅

美國總統川普祭出的對等關稅恐大幅提高當地電子產品售價，目前筆電品牌廠已著手醞釀出貨對策。（情境照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國總統川普祭出的對等關稅恐大幅提高當地電子產品售價，目前筆電品牌廠已著手醞釀出貨對策，陸續送抵保稅區的產品將觀察官方如何認定20%美國製造，倘若不如預期將逕自退關，改運並銷往其他地區市場。

今年新一代的AI PC陸續推出，不料遇到美國祭出對等關稅，不少品牌廠初步表示，輝達（NVIDIA）RTX50系列的高階顯卡仍處於全球大缺貨情形，由於終端消費者存在強烈需求，因此就算美國市場受關稅阻礙，依舊可以銷往其他市場。

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關於中、低階筆電產品，業者指出，目前仍在海運階段的產品送達美國保稅倉後，按美方現階段的公開說法，若產品當中的美國原廠成分達20%，則相關比例的部分可豁免關稅，儘管讓人聽了摸不著頭緒，但會先看美方如何認定。

業者強調，倘若不符合免除關稅的資格，會將相關產品進行退關，改銷往其他地區市場，不過，整體出貨量仍與主要經濟體的成長變化呈正相關，在保持合理庫存水位的前提下，給予上游的代工訂單數量以及終端市場整體銷量可能會有陣痛期。

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