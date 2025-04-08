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智崴宣布 明日起實施庫藏股預計買回3000張

2025/04/08 19:57

智崴宣布明日起實施庫藏股預計買回3000張。（資料照）智崴宣布明日起實施庫藏股預計買回3000張。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕股價跌跌不休、不忍了！體感設備大廠智崴資訊（5263）今（8）日公告，董事會決議實施庫藏股買回計畫，自114年4月9日至114年6月8日，將運用自有資金自證券集中交易市場買回普通股，預定買回價格區間為60元-173元，預計買回3000張，占公司已發行股份總數的4.25%，此次買回股份將全數轉讓予員工，展現公司對人才的重視，也反映管理階層對長期發展的高度信心。

智崴指出，儘管近期股價回落，已接近疫情期間的歷史低點（每股86.8元），但如今與疫情時情況大不相同，回顧過去歷史重大事件對全球休閒旅遊市場的影響，除新冠疫情期間負面影響超過50%，其他金融事件如網路泡沫、金融海嘯等危機事件發生時，全球休閒旅遊市場的負面影響皆未超過10%，顯示該產業具備高度韌性；此外，2024年美國市場營收占比僅約1%，相較於競爭同業，受美國關稅政策影響微小。

智崴指出，近兩年來不僅積極拓展產品線，推出經濟型飛行劇院o-Ride，已銷售至巴西、日本與加拿大，全新4D體感劇院已進軍韓國，今年7月將推出高載量、高性價比的飛行劇院系列，目標涵蓋所有價格帶，進一步鞏固市場滲透率。

智崴表示，在高關稅時期，智崴比以美國市場為主的競爭者具有更強的抗打擊能力，不僅研發與系統整合技術超前，核心硬體更由台灣製造，其餘硬體則依照市場需求在當地採購，並透過高效成本管理，確保在貿易戰中具有優勢價格。

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