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瓜地馬拉精品咖啡直銷台灣 金融科技平台牽起台瓜邦誼

2025/04/08 19:48

瑞保網路科技宣布推出連結台灣、瓜地馬拉兩國的交易平台「EIOBarn」。（記者徐子苓攝）瑞保網路科技宣布推出連結台灣、瓜地馬拉兩國的交易平台「EIOBarn」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕金融科技公司「瑞保網路科技」在國合會的支持下，今天舉辦記者會宣布推出連結台灣、瓜地馬拉兩國的交易平台「EIOBarn」，協助瓜國精品咖啡直銷台灣的咖啡廳和烘焙商，除了深化台瓜兩國的友誼，也延伸台灣網路平台的影響力。

國合會為了推動台灣企業前往友邦發展新商業模式，近年舉辦「影響力先行者計劃」，瑞保是第二屆的遴選特別獎優勝團隊。瑞保團隊去年訪問瓜地馬拉時，在外交部安排下與瓜國農業部、經濟部會面。

根據瑞保轉述，瓜國方相當支持兩國民間採行瑞保EIOBarn的合作模式，認為不僅可以配合瓜國政策，促進農業經濟發展，也可以帶動台灣網路平台技術觸角延伸至海外，擴大跨國農產品進出口的直銷管道。

國合會秘書長黃玉霖致詞表示，瑞保是國合會「影響力先行者計畫」的標竿企業，它所創造的經營模式呼應外交部長林佳龍的友邦計畫，整合台灣的人才、科技、資金和管理方法，開闢國際市場。

瓜地馬拉駐台大使館參事Carlos Matus也到場支持，他說，瓜地馬拉咖啡在世界各地都非常有名，而在台灣，咖啡是僅次於糖、第二受歡迎的瓜國產品。瓜地馬拉有超過12.5萬的咖啡生產者，因此每一次購買，都為瓜國家庭的生計做出貢獻，感謝瑞保、國合會促進雙方貿易和經濟關係的努力。

瑞保執行長楊瑞芬受訪時說，咖啡是瓜地馬拉非常重要的農作物，佔瓜國GDP高達3成，國民有6成務農，可以推測幾乎所有農民種植的作物都和咖啡有關。瑞保希望透過EIOBarn平台，協助瓜國農民賣出更好的價格、避免被賤價收購，同時也把品質好的咖啡，送到懂得欣賞的人手中。

談到平台的運作模式，楊瑞芬介紹，平台方會在咖啡收成前先開放預購，接著協助海運、檢疫、配送，希望透過民間力量，擺脫如今惡性的貿易壁壘問題。她去年親自去瓜國考察發現，其實當地商機非常龐大，但台商相對較少，希望透過實質的經濟合作，深化兩國的友誼關係。

關於近期美國發動的關稅戰，楊瑞芬提到，美國是瓜地馬拉最重要的咖啡進口國，許多台灣的咖啡豆是透過美國再進口，而瑞保建立台、瓜之間直接的外貿平台，就不需要透過第三國再賣到台灣，減少貿易的流程和不確定性。

楊瑞芬表示，瑞保擅長金融科技借貸平台信用市集，直接運用民間的力量發揮互助互利的價值，希望一併解決農業產銷與財務融資的需求，這樣的合作模式也可以是雙向的，也就是台灣的農產品也可以循此模式，向外擴大網路直銷的管道。

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