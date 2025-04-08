與元太打對台！虹彩光電搶攻商顯市場，規劃今年底上興櫃。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕專注在膽固醇液晶技術的虹彩光電，隨客戶導入、市場逐漸打開，今年10寸彩色電子書產品上架後，首季營收已超過5000萬元，預估今年營收可上看2億元，獲利可期，董事長廖奇璋表示，下半年27.6吋商品將在台灣、日本與歐洲市場上市，鎖定大型商顯市場，並與面板廠結盟，目前已在接觸券商，規劃年底或明年初上興櫃。

虹彩光電今年也將盛大參展4月16日起在南港展覽館舉行的2025 Touch Taiwan 智慧顯示器展，屆時將國內外各領域合作夥伴共同展示膽固醇液晶全彩電子紙技術橫跨戶外廣告、智慧教育、智慧醫療、智慧零售、智慧交通的多元應用。

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廖奇璋說，虹彩光電深耕膽固醇液晶全彩電子紙技術，已累積超過200項全球專利，隨著顯示技術朝向低能耗、環保與高值化產品演進，相關技術也成為傳統面板轉型的重要突破。

廖奇璋表示，膽固醇液晶具備真全彩與寬溫特色，不僅可取代紙質印刷品，也適用在戶外廣告看板等極端環境，另外，透過光學技術（如太陽能、光學感測器）的融合，讓產品實現更多元的應用願景。

電子紙大廠元太目前也正在積極往大尺寸佈局，廖奇璋不認為與元太是競爭關係，他認為，元太作為開路先鋒，可以共同壯大市場，對雙方都有加分。

目前虹彩正從利基市場切入。廖奇璋指出，10吋彩色電子書產品已經正式出貨，接下來還有13吋、27.6吋將進軍商顯示場，而膽固醇液晶技術最大優勢在於生產製程上可沿用既有的LCD產線即可製造，無需再額外大規模設備投資，大幅降低轉產成本，「若LCD面板可做到100吋、膽固醇液晶也可以」。

虹彩光電將參與Touch Taiwan 2025智慧顯示展，與國內外膽固醇液晶全彩電子紙技術合作夥伴一同展出多款創新應用方案。本次展會預計將攜手中榮、宇瞻、富動、台中港酒店、Kent Displays Inc.（KDI）、CREiST等重要合作夥伴，透過沉浸式情境應用展示，模擬膽固醇液晶全彩電子紙在戶外廣告、智慧教育、智慧醫療、智慧零售、智慧交通等多元場景的應用，讓觀展民眾親身感受膽固醇液晶技術如何改變未來顯示產業，體驗膽固醇液晶全彩電子紙的無限可能。

隨著膽固醇液晶電子紙技術的成熟與市場需求的提升，虹彩光電將持續推動技術創新，攜手合作夥伴，共同啟動電子紙技術的全彩革命，為顯示器產業帶來更永續、更高效的解決方案。

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