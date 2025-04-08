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川普關稅風暴來襲！「7個熱門副業」面臨大風險

2025/04/08 19:27

《Money Talks News》點出，川普的關稅戰將讓「7種熱門副業」面臨風險。（示意圖，美聯社）《Money Talks News》點出，川普的關稅戰將讓「7種熱門副業」面臨風險。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對全球揮出關稅大刀，不僅衝全球經濟，也對各行各業造成波動。對等關稅不只對大型行業的影響，也顯著影響小規模營運行業，特別是許多人依賴來作為額外收入的副業。美國財經新聞網站《Money Talks News》點出，川普的關稅戰將讓「7種熱門副業」面臨風險。

1.電商平台Etsy創業者：Etsy商店以獨特、手工製作和通常來自全球的商品而聞名，可能會受到關稅的重大影響。一些依賴進口材料的賣家可能會面臨成本上升，這會影響他們的定價和利潤，他們在不犧牲品質的情況下，還要讓價格保持競爭力，將變得更加困難。

2.亞馬遜（Amazon）經銷商：從國際供應商批量購買產品並將其轉售在Amazon（或其他電子商務平台）上的經銷商，可能會因為進口稅上升而面臨困難。更高的關稅將提高一些熱門商品的價格，從而降低利潤，迫使經銷商重新評估他們的庫存。

3.自由攝影業：關稅可能會增加攝影師的成本，特別是使用進口設備或依賴特定國際印刷材料的攝影師。專門從事產品或旅遊攝影的人可能會真正感受到壓力，這不僅會削弱他們提供具競爭力商品的能力，還可能影響到他們在市場中的定位與吸引力。

4.行動餐車攤販：許多餐車攤販依靠進口食材來提供獨特的風味和多樣化的美食選擇。對一些進口食品徵收關稅可能會增加成本，促使攤商們改變菜單或提高價格，也可能會​​影響顧客忠誠度。

5.網路服飾精品商店：一些經營網路精品店、依賴進口布料和服裝的時尚創業者，可能會因關稅而面臨成本增加。這可能會使他們難以提供時尚、價格實惠的服裝，從而影響他們的整體銷售和客戶滿意度。

6.DIY工藝指導員：某些舉辦工作坊和製作線上教學的教學者，可能會在進口手工藝材料時感到壓力。這些商品價格的上漲可能導致工作坊的成本上升，更難吸引精打細算的參與者。

7.家居裝修顧問：從事家居裝修和DIY建議的副業者，可能會遇到進口工具和材料價格上漲的情況，這會使客戶的專案成本更高。這些成本上升，可能會讓潛在客戶放棄新項目，從而擠壓該副業的收入來源。

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