CRIF：中型集團受對等關稅重擊 將面臨艱困的2年

中華徵信所CRIF表示，2018年開始中型集團由西退轉南進，正準備迎接南進的成果，但卻在此波全球對等關稅戰中遭逢打擊，未來兩年將相當艱困，呼籲政府應予以關注。 （CRIF提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕根據中華徵信所CRIF最新發布的「250中型集團企業研究」調查結果顯示，2018年開始中型集團由西退轉南進，正準備迎接南進的成果，但卻在此波全球對等關稅戰中遭逢打擊，未來兩年將相當艱困，呼籲政府應予以關注。

CRIF對中型集團的定義為資產總額未達新台幣50億元，但其資產總額及營收總額均達20億元至50億元之間的集團；或是資產總額及營收總額達50億

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元以上，但資產總額排名未能列入300大集團內，也歸屬於中型集團企業。

CRIF分析，自2018年美中貿易戰開打，中型集團就開始作西退轉南進轉型的準備。2023年在東協所投資的341家分子企業中，有107家是2018年後因應美中貿易戰才成立的公司，其中更有25家為2023年以後所設立的，6家則為2023年新併購的企業，由此可以看出中型集團為美中對抗，移轉生產基地所做的努力。

不過2023年後成立的25家分子企業中，都仍在初期營運期，甚至有21家尚未有營收貢獻，4家已有營收的分子企業，其營收也都低於1億元，正當要進入營運軌道時，卻面臨美國對全球國家的對等關稅戰，東協國家也是首當其衝。

中型集團對關稅率高達40％以上包括越南、柬埔寨、緬甸、寮國等國所設立的分子企業家數占全體東協分子企業的39.88％，若加計對等關稅達32％以上的泰國和印尼，合計家數占全體家數的66.86％，其中除印尼的對等關稅率與台灣同為32％，其他5國的對等關稅率都高於台灣，也成為重災區。但在對等關稅相對較低的新加坡、馬來西亞和菲律賓則布局家數較少。

中型集團原本想趁著布局東協生產基地來帶動營收成長，但美國祭出對等關稅政策，使中型集團的布局希望落空。

CRIF認為中型集團資源遠不如大型集團，在面對對等關稅的衝擊下，所受到的營運影響比大型集團更大。主要原因在於代工基地移轉已經投入資金運作，且由於資源有限，較不利採取主動因應，處於進退兩難的情況，對於供應鏈運作只能視國際客戶的動向被動因應。

CRIF直言，2025年至2026年將是中型集團艱困的兩年，政府對於正在茁壯中的中型集團應予以關注，像是提供更多當地的資訊作為營運決策依據，以及給予必要的救濟措施，也呼籲各產業公會及產業智庫則應召開產業因應會議，找出各產業供應鏈的應對方案。

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