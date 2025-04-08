川普關稅重創台股 國安基金決議啟動第9次護盤

台股續跌，國安基金決議啟動第9次護盤。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國對等關稅引爆全球股災，台股連續2日重挫。國安基金今日召開第124次委員會議，就近期台股狀況、國內外政經情勢及金融資本市場動態充分討論，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務，以維護台股交易市場穩定。

國安基金表示，美國川普政府公布對各國課徵對等關稅措施，其中臺灣適用稅率32%，影響衝擊我國產業發展，國際貿易秩序亦劇烈震盪，引發投資人預期通膨再度上升及全球經濟衰退風險升高之不安心理，全球股市紛紛重挫，台股4月7日暴跌2065.87點，跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，國際恐慌氣氛濃厚，並於4月8日續跌772.4點，跌幅4.02%，市場投資信心明顯不足；外資今年1月至3月持續大幅賣超，不利台股穩定。

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國安基金表示，經管理委員會充分討論及決議，已有國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」之情形，決議授權執行秘書視情況動用資金執行市場安定任務。目前國安基金規模為5000億元。

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