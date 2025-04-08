路透曝這3國是關稅衝擊潛在贏家 歐日韓最慘

美國長期盟友和密切貿易夥伴包括歐盟、日本和韓國，受到的關稅打擊最為嚴重。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布全面徵收關稅，震驚全球貿易夥伴和市場，路透報導，一些國家正成為潛在的贏家，其中以巴西、埃及和新加坡最能得利。

美國的長期盟友和密切貿易夥伴包括歐盟、日本和韓國，受到的打擊最為嚴重，關稅高達20%或更高。而巴西、印度、土耳其和肯亞等競爭對手則看到一線希望。

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巴西是免於徵收美國「互惠」關稅的經濟體之一，關稅稅率最低，為10%。此外，中國可能對美國農產品出口商實施的報復性關稅，也可能使巴西這家農業國家巨頭受益。最新美國關稅將於4月9日生效。

巴西是美國商品的淨進口國，也是一些國家可以利用川普主要針對中國和其他對美國有貿易順差的主要出口國發動的貿易戰的典型例子。

此外，摩洛哥、埃及、土耳其和新加坡，都對美國有貿易逆差，這些國家與巴西及其大多數鄰國一樣，僅需勉強承受10%的關稅。而孟加拉和越南等對美國存在巨額貿易順差、且遭受川普嚴重打擊的國家陷入困境，它們或許能從中找到機會。這些國家分別面臨預計37%和46%的關稅。

華僑銀行經濟學家Selena Ling表示，儘管隨著製造商尋求業務多元化，新加坡可能會從一些投資流動中受益，但它們仍將受到嚴格的製造業和本地內容規則的約束。她說：「絕對的情況是，如果美國或全球經濟陷入停滯或衰退，那麼就沒有贏家。這都是相對的。」

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