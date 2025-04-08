松瑞藥旗下抗生素厄他培南 取得中國藥證

松瑞藥旗下抗生素厄他培南取得中國藥證。（取自松瑞藥官網）

〔記者陳永吉／台北報導〕松瑞藥（4167）今日宣布，旗下抗生素產品「厄他培南注射劑」已獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）核准上市，成為通過中國仿製藥質量和療效一致性評價的產品，將正式進軍中國碳青黴烯類抗生素市場。

松瑞藥表示，此次藥證由松瑞藥與中國大型國營藥企—華潤集團合作推進，將由華潤旗下子華潤三九負責產品的中國市場商業化。雙方將結合松瑞藥在原料藥與製劑一體化的開發與製造能力，與華潤集團在中國醫藥通路的資源與市場實力，共同拓展中國醫院使用抗生素市場的龐大潛力。

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松瑞藥指出，厄他培南為臨床常用之廣效型碳青黴烯類抗生素，用於治療複雜性腹腔內感染、社區型肺炎、急性骨盆腔感染、複雜性尿道感染、複雜性皮膚感染。根據國際醫藥專業統計機構IQVIA之資料（截至2023年9月底前12個月），厄他培南藥物全球市場規模約3.16億美金，中國市場僅次於美國市場，為全球第二大的厄他培南市場，市場規模為0.62億美金（約新台幣20億元）。

松瑞藥2025年度持續拓展厄他培南產品的全球市場，目前在全球近三十國上市。在台灣，松瑞藥的厄他培南產品整體市場佔有率已超越原廠，已進入台灣多家醫學中心與區域醫院。

松瑞藥去年營收12.17億元年增16%，毛利率也自21%提升至28%，稅後淨利為1.82億元，整體營運表現與2023年相較，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率皆有所提升，主要歸功厄他培南利基產品及美國市場銷售提升。松瑞藥表示，公司目前正在積極擴增產線，預計未來1~2年產能將倍增，並預期搶下全球更多的市佔率。

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