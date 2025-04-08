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股匯續脫鉤！台幣盤中見32字頭收33.007元

2025/04/08 18:20

台幣盤中見32字頭，收33.007元。（記者陳梅英攝）台幣盤中見32字頭，收33.007元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日持續消化美國對等關稅衝擊仍慘跌逾700點，惟新台幣兌美元匯率盤中再度貶翻升，並重見32字頭，最終收在33.007元，匯價連3紅，並創逾2周新高，成交量略微降至19.665億美元，股匯持續脫鉤，在主要亞幣中單日走勢最強勁。

台股昨日崩跌逾2000點後，今天再跌772.4點，收在18459.95點，三大法人合計賣超467.42億元。其中，外資今日又轉為賣超341.83億元。

新台幣匯價今早則是以33.07元、貶值1.5分開出，最低只摸到33.09元，即轉貶為升，最高升抵32.954元，勁揚1.01角，尾盤升幅收斂，32字頭未站穩。

匯銀主管說，美對等關稅引爆全球股災，市場對於美國經濟衰退疑慮加深，預期聯準會可能緊急降息，一度造成美元跳水，出口商把握機會進場拋匯，而央行強力穩匯以及信心喊話也對市場帶來正面效應，惟台幣走勢是否就此逆轉，還要再觀察。

匯銀主管表示，近日市場消息面雜亂，盤中走勢相對震盪，目前各國還在排隊與美國談判，中國對美對等關稅態度強硬表態奉陪到底，人民幣匯價已連續5日走貶，且股市尚未止跌，目前還是停看聽為止，預期台幣短線應該還是落在32.8元至33.3元大區間內。

根據央行統計，美元指數今日勁揚0.73%、幾乎所有主要亞幣都走貶，日圓重挫1.09%、人民幣大跌0.29%、新幣貶0.29％，僅台幣升值0.15%。

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