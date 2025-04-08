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歐盟執委主席與中國總理李強通話 籲避免升高貿易戰

2025/04/08 19:10

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與中國國務院總理李強通電話，呼籲透過協商解決，避免關稅戰升高。（法新社）歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與中國國務院總理李強通電話，呼籲透過協商解決，避免關稅戰升高。（法新社）

〔中央社〕歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天與中國國務院總理李強通電話，她強調歐中身為全球兩大市場，在美國關稅衝擊下，有責任支持一個強力改革且以自由、公平為基礎的貿易體系。她並向中方呼籲透過協商解決，避免升高情勢。

美國川普政府關稅風暴重擊全球經濟和股市，中國政府立即強硬祭出全面報復關稅，歐洲聯盟則採取「優先協商、準備反制」立場，使得歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩與李強的對話別具意涵。

根據執委會新聞稿，范德賴恩向中方強調，穩定和可預期性對全球經濟至關重要，在美國關稅帶來廣泛混亂的此刻，需避免進一步升高情勢。

她指出，在因應美國關稅可能帶來的貿易轉向問題上，中國扮演關鍵角色，特別是已經受到全球產能過剩影響的產業部門。她與李強討論建立一套追蹤貿易轉向的機制，以確保適時因應未來貿易流向的發展。

貿易轉向（trade diversion）是指各國出口產品因美國關稅變高而轉向低關稅市場，歐盟深怕外國貨因此大量傾銷，打擊歐盟產業。而中國產能過剩商品湧入歐洲，已是歐盟多次提到的問題。

范德賴恩也向李強重申，歐盟希望重新平衡與中國貿易關係的迫切性，包括使歐盟企業、產品和服務更容易打進中國市場。

中國是歐盟最大進口來源及第3大出口市場，2024年歐盟對中國貿易逆差為3045億歐元（約新台幣11兆元）。

范德賴恩在通話最後提到烏克蘭戰爭，表示歐盟堅定支持烏克蘭獲得公正且持久的和平，且任何和平條件都須經烏克蘭同意。她邀請中國加強努力、對和平進程做出有意義的貢獻。

今年是歐盟與中國建交50周年，雙方將於7月在布魯塞爾舉行高峰會，但據英國金融時報（Financial Times）3月報導，中國國家主席習近平拒絕了歐盟初次的出席邀請。

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