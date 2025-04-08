逾3千家超商導入AI冷能管理 省1成電費

工研院8日攜手27家企業、公協會舉行「ITRI NET ZERO DAY」論壇暨特展。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕工研院8日攜手27家企業、公協會舉行「ITRI NET ZERO DAY」論壇暨特展，工研院長劉文雄表示，面對淨零趨勢，提高能源效率已是重中之重，特展現場展出超過30項創新技術與服務，其中，台灣有高度密集的超商，冷能透過AI管理，可省逾一成電費，目前相關系統已導入三千多家的全家超商、家樂福、統一超商使用。

工研院展示超過30項節能技術，涵蓋氫氨、AI人工智慧及循環再生等應用，包括「沙崙氫應用示範驗證平台」整合氫氨產輸儲用的關鍵技術，目前已有20多家廠商導入使用，是台灣氫氨發展重要驗證基地。

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另外，「冷能需量反應管理系統」也是本次亮點之一。工研院綠能所智慧控制設備研究室副經理宋鴻均指出，此技術透過AI人工智慧可以找到空調、冷櫃「最佳化」溫度，平均可省電達到12%，且不僅能降能、減排，還能參加台電的電力交易平台創造收益，未來業主還能發展成為電力聚合商，調度超商電力，參與電力交易的商業模式。

目前國內已有全家、7-11與家樂福等超過三千家連鎖門市導入相關系統，而一套系統設備視門市規模，價格約需10到30萬元不等，平均約2年可回收；導入用該系統的三千多家門市每年累計可減少9860萬度電力。

經濟部次長何晉滄也期盼更多工研院研發的技術能更進一步導入商業、服務業應用。他提到，國際上已把提升能源效率視為有效的減碳手段，聯合國氣候峰會（COP28）將能源效率提升具體目標列為每年4%，台灣過去5年能源效率年均改善率達到5.4%，「台灣優於全球目標」。

政府也推動「深度節能推動計畫」，藉由導入能源技術服務業（ESCO）商業模式，並修正產業創新條例，提供企業購置節能減碳設備投資抵減，加速企業設備汰舊換新。

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