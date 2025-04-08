動力-KY第1季營收年增4成 拓展工控、5G伺服器產品

動力第一季營收4.36億元。圖為董事長許文昉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠商動力-KY（6591）今日公告3月營收1.93億元，月增77.89%、年增63.24%，第一季營收4.36億元、年增41.56%。動力表示，受惠客戶訂單備貨力道暢旺，3月、第一季營收都是歷年同期第三高，表現不俗。

動力主要出貨泛電競客戶，針對美國對等關稅政策影響，動力指出，仍密切留意後續影響，並掌握客戶訂單出貨排程、加大供應鏈管理以強化生產管控，以提升集團市場競爭力，另一方面，動能仍積極開展工控、5G伺服器及車用等利基型領域風扇的業務開發，包括歐洲、台灣的工控應用訂單逐步回溫，有望增添未來營運良好表現。

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動力也解釋，3月、第一季營收亮眼的主因是泛電競客戶陸續推出搭載輝達（NVIDIA）RTX50中高階系列新品，而針對搭載消費主流的中階顯卡5070、5080的風扇產品也加大備貨、下單力道，更斯精進生產及訂單交期管理，以即時滿足客戶熱絡訂單需求，推升整體產能稼動率，讓營收呈現高雙位數年增水準。

動力指出，由於NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡問市掀起市場熱銷，且AMD也於3月推出RX 9000系列顯卡，有機會進一步推動換機潮，泛電競相關客戶更相繼導入中階顯卡，帶動風扇產品接單量明顯增加，雖然近日美國祭出對等關稅政策，不過目前充分掌握客戶訂單計畫，隨著後續訂單出貨認列，有助於帶動整體營運動能。

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