晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

動力-KY第1季營收年增4成 拓展工控、5G伺服器產品

2025/04/08 17:49

動力第一季營收4.36億元。圖為董事長許文昉。（資料照）動力第一季營收4.36億元。圖為董事長許文昉。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱風扇廠商動力-KY（6591）今日公告3月營收1.93億元，月增77.89%、年增63.24%，第一季營收4.36億元、年增41.56%。動力表示，受惠客戶訂單備貨力道暢旺，3月、第一季營收都是歷年同期第三高，表現不俗。

動力主要出貨泛電競客戶，針對美國對等關稅政策影響，動力指出，仍密切留意後續影響，並掌握客戶訂單出貨排程、加大供應鏈管理以強化生產管控，以提升集團市場競爭力，另一方面，動能仍積極開展工控、5G伺服器及車用等利基型領域風扇的業務開發，包括歐洲、台灣的工控應用訂單逐步回溫，有望增添未來營運良好表現。

動力也解釋，3月、第一季營收亮眼的主因是泛電競客戶陸續推出搭載輝達（NVIDIA）RTX50中高階系列新品，而針對搭載消費主流的中階顯卡5070、5080的風扇產品也加大備貨、下單力道，更斯精進生產及訂單交期管理，以即時滿足客戶熱絡訂單需求，推升整體產能稼動率，讓營收呈現高雙位數年增水準。

動力指出，由於NVIDIA新一代RTX 50系列顯卡問市掀起市場熱銷，且AMD也於3月推出RX 9000系列顯卡，有機會進一步推動換機潮，泛電競相關客戶更相繼導入中階顯卡，帶動風扇產品接單量明顯增加，雖然近日美國祭出對等關稅政策，不過目前充分掌握客戶訂單計畫，隨著後續訂單出貨認列，有助於帶動整體營運動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財