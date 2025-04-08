晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股跌幅趨緩 0050、0056淨申購單日達143億元

2025/04/08 17:46

台股跌幅趨緩，0050、0056淨申購單日達143億元。（擷取自奇摩股市）台股跌幅趨緩，0050、0056淨申購單日達143億元。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股4月8日跌幅趨緩，投資人瞄準最熟悉的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）加碼，統計今（8）日0050淨申購達79億元、0056淨申購64億元，合計達143億元；累計今年以來0050淨申購1099億元、0056也有768億元，位居ETF淨申購冠、亞軍寶座。

法人分析，川普關稅亂流影響甚大，但各國政府皆積極安排與美面談減緩關稅衝擊，白宮也以開放態度接受，減緩市場壓力，在利空築底階段，投資人若想參與反彈的第一選擇就是是市值型ETF，而高股息商品擁息收保護，低檔進場息率相對更高，進而帶動0050、0056買氣。

根據經驗，利空急跌不失為一個逢低進場的機會，例如台積電於去年台股8月5日重挫後再走強，推升0050股價從158元低點反彈至206元波段高點；至於高股息商品因有息收保護，成為資金青睞的避風港，0056今年以來獲淨申購768億元，僅次於0050。

而0056第二季配息1.07元，以4月8日收盤價計算，年化配息率近14%，對於領息族極具吸引力，也帶動資金湧進。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財