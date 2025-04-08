台股跌幅趨緩，0050、0056淨申購單日達143億元。（擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股4月8日跌幅趨緩，投資人瞄準最熟悉的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）加碼，統計今（8）日0050淨申購達79億元、0056淨申購64億元，合計達143億元；累計今年以來0050淨申購1099億元、0056也有768億元，位居ETF淨申購冠、亞軍寶座。

法人分析，川普關稅亂流影響甚大，但各國政府皆積極安排與美面談減緩關稅衝擊，白宮也以開放態度接受，減緩市場壓力，在利空築底階段，投資人若想參與反彈的第一選擇就是是市值型ETF，而高股息商品擁息收保護，低檔進場息率相對更高，進而帶動0050、0056買氣。

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根據經驗，利空急跌不失為一個逢低進場的機會，例如台積電於去年台股8月5日重挫後再走強，推升0050股價從158元低點反彈至206元波段高點；至於高股息商品因有息收保護，成為資金青睞的避風港，0056今年以來獲淨申購768億元，僅次於0050。

而0056第二季配息1.07元，以4月8日收盤價計算，年化配息率近14%，對於領息族極具吸引力，也帶動資金湧進。

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