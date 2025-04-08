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台股重挫投資人怎麼辦 野村投信副總張繼文：關注3大指標

2025/04/08 17:12

台股重挫投資人怎麼辦，野村投信副總張繼文（左）建議投資人關注三大指標。（記者張慧雯攝）台股重挫投資人怎麼辦，野村投信副總張繼文（左）建議投資人關注三大指標。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股重挫，投資人哀鴻遍野，每個人都想問「現在怎麼辦？」「止跌了沒？」野村投信投資策略部副總張繼文就直指，美股牽動台股走勢，投資人可關注三大指標，包括關稅未來方向、美國財報週、美信用債利差是否擴大等現象，只要美股止穩、台股也就能夠築底反彈。

張繼文指出，針對關稅未來方向，第一投資人不能寄望「免除」，由於美國實施企業減稅，再加上政府缺錢發行不少債券，財政赤字相當嚴重，因此川普積極「開源節流」，希望提高關稅來就赤字；第二，4月5日生效的基礎關稅為10%，這部分已上路，至於4月9日的對等關稅，還有協商談判空間可期，值得投資人關注；第三，特斯拉股價曾一度從跌轉漲，市場隨即傳出對等關稅可能有90天的談判緩衝期，在未定案前仍有許多轉圜空間與變數。

此外，張繼文也說，美股財報週即將登場，先由金融業領軍，隨後則是科技業接棒，他認為，財報週各企業會對未來展望表態，甚至不少企業會宣布買回庫藏股護盤，如此將對股價有所支撐，而美股止穩、台股也就能築底反彈，投資人不用過度悲觀，這是一個財富重分配的年代。

他也提到，川普一直要求美國聯準會（FED）降息，目前FED雖然明確表態「不降息」，但觀察過去聯準會是否降息，除觀察經濟數據、失業率、通膨數字等指標外，其實FED也非常關注信用債市場狀況，如果信用債市場崩壞，就會有很大的危機，畢竟目前高收益債券、投資級債券的信用利差開始擴大，只要惡化到一定程度，聯準會就會考慮降息，野村投信目前是預估信用債市場惡化，則6月FED降息機率就很高。

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