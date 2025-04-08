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外資反手賣超341億！前10大買超曝光 老AI包前2大

2025/04/08 17:00

外資反手賣超341億！前10大買超曝光，廣達與英業達包前2大（資料照）外資反手賣超341億！前10大買超曝光，廣達與英業達包前2大（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週一暴跌2065點，創史上之最，外資意外買超168億元，不過，週二（8日）指數跌點收斂到772點，外資卻趁勢賣超341.83億元，雖外資大賣，卻逢低大買電子，其中又以廣達與英業達2檔老AI買超最多，躋身前2大。

廣達今股價一度打入跌停，所幸在外資力挺下，股價打開跌停，終場以191.5元作收，跌8.81%，成交量為6.55萬張；至於英業達亦在外資買超相挺下，股價也打開跌停，終場跌4.92%，收36.7元，成交量為4.83萬張。

至於週二外資買超前10大個股，依序為廣達（2382）1萬3533張、英業達（2356）1萬1196張、寶成（9904）1萬811張、兆豐金（2886）9953張、仁寶（2324）7414張、潤泰新（9945）5891張、力積電（6770）5789張、中興電（1513）5410張、上曜（1316）5296張、永豐金（2890）4889張。

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