中華電信斥資近38億元 投資同步軌道衛星

中華電信斥資近38億元投資同步軌道衛星。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今日董事會通過斥資不超過美金1.15億元、約台幣37.97億元，投資Astranis Space 同步軌道衛星。中華電信表示，本案雙方正洽談中，將於下週對外說明。

Astranis是一家位於美國加州舊金山的地球同步通訊衛星營運商和製造商，專注於開發較小且經濟高效的衛星。

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中華電信董事長簡志誠日前指出，今年將擴大海纜、衛星投資，未來將持續以海纜、光纖及行動通訊、衛星及微波，構成「海、地、星、空」的綿密網路，持續打造互為備援的網路韌性。「海、地、星、空」分別為海纜、固網、低軌衛星、5G。

中華電信3月底宣布斥資逾46億元，攜手南韓、日本、美國等地電信同業擴大海纜投資，興建全新海底電纜系統「E2A」，預計2028年下半年啟用。

在衛星方面，中華電與多家高、中、低衛星業者洽談擴大合作。中華電信目前獨家代理的低軌衛星OneWeb與中軌衛星SES，預計2025年中提供服務，而亞馬遜旗下Kuiper預計明年6月上線，中華電已與Kuiper深入探討業務以及地面站的合作，強化國際衛星網路。

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