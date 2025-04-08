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致伸Q1營收147.7億元 獲利挑戰前高

2025/04/08 16:55

致伸3月營收54.1億元。圖為事業部總經理暨財務長蕭英怡。（資料照）致伸3月營收54.1億元。圖為事業部總經理暨財務長蕭英怡。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕模組廠致伸（4915）今日公告3月營收54.1億元，月增6%、年增8%，第一季營收為147.7億元，季增12%、年增8%。致伸表示，3月受惠PC客戶提前拉貨，加上AIoT產品及專業聲學出貨動能持續挹注，帶動第一季營收成長，且因高毛利產品出貨比重增加，單季獲利有望挑戰前高。

近期因美國隊等關稅衝擊總經環境，市場對PC等消費性電子銷售看法轉為保守或悲觀，恐連帶影響供應鏈營運狀況。致伸旗下有資訊產品、智慧生活，以及車用與智慧連網3大產品線，其中資訊產品佔營收比重大宗。

致伸今日表示，持續布局工業視覺與聲學檢測等利基型市場，展現公司的系統整合能力，這些多元化布局不僅提升產品價值，更展現公司的技術研發實力，並結合集團資源優勢，強化視覺、聲學及人機介面的AI感測技術，提升市場競爭力及整體獲利能力。

此外，致伸也表示，以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，積極推動Edge AI在視聽覺科技（Audiovisual Technology）領域的應用，如公共安全（Public Safety）設備與AIoT（B2B）視覺解決方案，並在AI視訊會議與車載產品等關鍵領域深耕。

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