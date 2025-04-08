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關稅海嘯來了！美國湧現囤貨潮 1罐洗髮精狂漲近400元

2025/04/08 17:31

美國總統川普向全球發動「關稅大戰」，引發美國當地民眾開始瘋狂囤貨。（示意圖，美聯社）美國總統川普向全球發動「關稅大戰」，引發美國當地民眾開始瘋狂囤貨。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普向全球發動「關稅大戰」，引發美國當地民眾開始瘋狂囤貨，美國不少消費者正湧進超市商店搶購日用品，美國市場上的中國貨應聲上漲。中媒報導，有華人表示，一款中國產的洗髮精價格已經由18美元漲至30美元（約新台幣592元漲至987元），漲了近400元，還有一些從中國進口的產品都被搶光。

據中媒《中新經緯》報導，住在洛杉磯的美國東北總商會會長路霞表示，近幾天，她和身邊的人都開啟了「瘋狂囤貨」模式，主要是牙膏、廁所衛生紙等日用品，路霞說，紙巾在美國的消費很高，除了廁紙還有餐紙等各類紙巾。

路霞表示，周末的賣場比以往更多人，她觀察到，有一些從中國進口的產品被搶光了，結帳的時候也大排長龍。而她常買的中國商品已經漲價，一款中國產的洗髮精價格原本大約為18美元，近期已經漲至30美元，漲了約395元台幣，漲幅達到67%。

住在紐約從事電商生意的劉輝表示，在禽流感和關稅戰的影響下，近期紐約的雞蛋價格漲幅驚人。今年1月拜登下台前，一盒12個裝的有機雞蛋價格約在4、5美元左右（約新台幣131、164元），現在不是有機的雞蛋一盒也要賣11、12美元（約新台幣362、395元）。

美國總統川普宣布對進口商品課徵全面關稅以來，經濟學家、分析師與外媒擔心接下來進口美國的商品關稅成本將大幅增加，物價恐大幅上漲，已促使許多美國人就開始瘋狂搶購所需商品。

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