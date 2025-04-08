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台股兩日重挫逾2800點 投信投顧公會：逢低長線布局

2025/04/08 16:50

台股兩日重挫逾2800點，投信投顧公會理事長劉宗聖表示投資人可逢低進行長線布局。（資料照）台股兩日重挫逾2800點，投信投顧公會理事長劉宗聖表示投資人可逢低進行長線布局。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股近兩日重挫逾2800點，投信投顧公會理事長劉宗聖今（8）日特別呼籲，台股短線大幅修正逐漸告一段落，投資人可開始關注留意基本面表現良好的產業及個股，逢低進行長線布局。

劉宗聖表示，從台股這兩天盤面變化來看的話，整體底部應已逐漸浮現，而且利空也逐漸淡化當中，4月8日台股成交量超過5000億元，比昨日的窒息量出現明顯增加，且台股雖然連續第二天下跌，但可發現尾盤有逐漸拉回、收斂跌點的情況，預料台股短線大幅修正逐漸告一段落。

他也認為，政府在後續對美貿易談判上已有積極的規劃與作為，加上國安基金、金管會、證券交易所等單位皆有相關因應對策來進行維護市場秩序，以提振投資人信心；劉宗聖分析，這兩日觀察基金市場資金動向，不管台股市值ETF、高股息ETF，反向ETF與債券ETF都出現投資人持續參與佈局的動作，昨日ETF淨申購達46.37億元。

他建議，在台股基本面仍相對良好的情況下，且外資以及中長期佈局的機構投資者也對台股持正面看法，建議投資人透過定期定額不停扣，在行情拉回的一個過程中逢低進行長線佈局，投資人可積極透過基金與ETF來完善投資組合與資產配置規劃。

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