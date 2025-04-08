漢翔目前訂單不需負擔關稅 下半年優於上半年

漢翔指出，今年在高教機持續交機，而民機業務可望成長個位數，全年表現較去年佳，下半年優於上半年。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日舉行法說，漢翔表示，今年在高教機持續交機下，國防業務可望佔營收比重50%，而民機業務可望成長個位數，全年表現較去年佳，其中，下半年優於上半年。

針對對等關稅是否影響航太表現，漢翔表示，目前訂單不需負擔關稅，至於未來，則將持續關注。

請繼續往下閱讀...

漢翔表示，今年全球航空旅運需求快速增加，第一季已在民用飛機與發動機方面，向歐、美、日等大廠爭取到逾85億元的新訂單；國防業務方面，去年未能實現的7架勇鷹機已於近期交運完畢，加上今年依合約將再交出18架，目前漢翔正全力趕赴。其他如IDF、F-16、軍用直升機等各型軍機維修業務持續執行，勇鷹機隊的後勤維保需求也隨著量產攀上高峰。

漢翔說，政府積極發展軍工產業，2025年國防預算整體規模超過5500億元，尤其無人機成為各國爭相發展的主流，漢翔從零組件、機身結構到整機產品都能能協助國內廠商生產，而漢翔本身則著力於「無人機反制系統」研發，預計今年6月就會推出。

在科技服務業務方面，漢翔表示，3月份正式推出儲能產品「電力島」，用自家開發的核心技術，為用電大戶打造具備全方位功能的彈性用電方案。隨後很快地與馬來西亞的縱橫集團合作，目標將「電力島」推廣至東南亞；此外，也結合縱橫集團的技術，規劃在漢翔美國廠開闢生技醫療產品專用產線，對目前川普2.0帶來的各項經濟衝擊展開布局。

漢翔指出，4月2日岡山廠區正式啟用鍛造廠，讓發動機製造邁入更高階且高附加價值的製程升級；另外，「熱塑性複合材料」持續開發，將能實現用更低的成本產出更高的品質。這些新世代技術，都是當今航空產業的藍海，面對不穩定的全球局勢，漢翔依然持續建構關鍵能量，用穩健策略爭取新機會，既為國防做出貢獻，也為整體產業開創新的發展可能性。

漢翔去年EPS為2.3元，配發現金股利1.38元，配發率60%，以今日收盤價47元計算，現金殖利率2.9%。

漢翔表示，去年由於國外供應鏈斷鏈問題，系統件供應商無法如期交貨，致使新式高教機未能完成該年度18架的交機目標，加上延遲罰款，影響整體獲利表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法