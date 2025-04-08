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鴻海財報吃補 工業富聯首季淨利創同期新高

2025/04/08 16:44

工業富聯首季歸屬母公司業主淨利創同期新高，年增幅度約為24.4%至26.8%。（工業富聯提供）工業富聯首季歸屬母公司業主淨利創同期新高，年增幅度約為24.4%至26.8%。（工業富聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下AI伺服器製造廠工業富聯（601138.SH）今日於上海證券交易所主板公告

2025年首季的主要經營情況，AI伺服器與通用型機種的營收年增幅度皆超過5成，整體淨利創同期新高；管理層表示，儘管全球貿易格局複雜多變，但公司有能力根據客戶需求靈活調度產能，以應對市場及關稅政策變化。

工業富聯預估，今年首季營收約為人民幣1590億至1610億元（約新台幣7154億至7244億元），年增幅度約34%至35.6%，歸屬母公司業主淨利約為人民幣52億至53億元（約新台幣234億至239億元），年增幅度約為24.4%至26.8%，皆創下自上海證券交易所掛牌以來同期新高。

工業富聯指出，旗下雲端運算業務產品受惠於結構進一步優化，經營成效穩步提升，此區塊首季營收年增逾50%；以客戶類別來看，雲端服務供應商（CSP）貢獻的業績年成長超過60%，品牌客戶貢獻則年增30%以上。通訊及移動網路設備方面，由於結合數位經濟與AI發展趨勢，公司憑藉前瞻技術和研發實力，積極推進戰略佈局，對客戶穩健出貨。

工業富聯強調，有鑑於產業格局正經歷深度調整，公司累積多年的全球化營運經驗，產能已涵蓋美國、墨西哥、歐洲、亞洲等地，構建完備的佈局，並具備區域化在地生產AI 相關產品的能力，未來也將持續投資中國深圳、鄭州、杭州、贛州、紹興等地，專注於自動化、先進精密製造領域，繼續聚焦AI+（AI Plus）技術創新，提升附加價值，吸引長期投資資本，合理反映公司價值。

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