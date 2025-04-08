今年全球鋼鐵市場多變 中鋼：掌握「快、穩、準」三字訣

中鋼董事長黃建智。（中鋼提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼近年推動ESG，今年通過世界鋼鐵協會（worldsteel）審核，與JSW Steel、Nucor、JFE等鋼廠共30位會員，成為2025年至2027年的永續發展憲章簽署會員，也是worldsteel所認可的全球永續發展領先企業。

中鋼董事長黃建智表示，近年來鋼鐵產業面臨諸多挑戰，包括景氣循環波動、地緣競爭態勢，以及碳定價、碳關稅及碳中和的「三碳」壓力，中鋼於去年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，近日再獲worldsteel認可，展現亮眼的ESG經營成果 。

請繼續往下閱讀...

他說，中鋼依循worldsteel永續憲章所列的準則及標準，揭露各項永續發展實績。例如在「應對氣候變化行動」準則方面，中鋼以2018年為基準年，訂定2025年減碳7％、2030年減碳25％及2050年達成碳中和的短、中、長期目標，同時也積極發展綠能產業，正向面對淨零碳排的嚴峻挑戰。

另外，「安全與職業健康」準則部分，中鋼除了遵循ISO45001:2018職業安全衛生管理系統標準並通過驗證，亦參加worldsteel安全與健康日，致力將安全意識及知識深植在每位員工心中。

黃建智表示，「商業道德和透明經營」及「當地社區」準則，中鋼定期舉辦法說會，回應投資人關注議題，並透過企業網站 ESG 專區主動揭露資訊，除了與外部利害關係人持續溝通，也積極落實社區參與原則及深化在地互動。

今年面對全球鋼鐵市場的變化多端，中鋼表示，持續掌握「銷售接單要快」、「生產品質良率要穩」，「研發設計產品要準」的「快、穩、準」三字訣；此外，中鋼也依照高值化精緻鋼廠策略主軸，積極推動產能最適化，以提升生產效率及降低營運成本，透過全方位運用AI實踐節能減碳目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法