鮑爾會出手救市嗎？高盛分析師點名「這項指標」超關鍵

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普祭出對等關稅後，市場劇烈震盪，投資人關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是否會改變政策立場。高盛分析師Lindsay Matcham在最新的報告中指出，如果信用利差持續擴大，加上債券市場開始反映經濟衰退的預期，聯準會可能被迫介入，特別是高收益債的利差擴大至500個基點，鮑爾就可能會改變目前的政策立場，這類似於他在2018年的做法。

據BlockBeats報導，鮑爾在上週五（4日）的立場相對強硬，主因在於，近期股市暴跌被視為事件驅動，而非農就業數據依舊保持強勁。此外，由於關稅可能在未來推高通膨，鮑爾對於過早採取政策行動，抱持著謹慎態度。

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高收益債的信用利差上週已達454個基點，逼近500個基點的關鍵門檻。

報告指出，聯準會在5月會議上降息的機率為51%，這表示債券市場仍需進一步調整，才可能促使鮑爾轉向，更進一步帶動股市反彈。

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