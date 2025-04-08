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美國關稅衝擊 下半年恐出現傳產賣樓補洞

2025/04/08 16:19

受到美國對等關稅衝擊，全國商用不動產買賣市場，以及台北市辦公室租賃市場受到衝擊。（記者徐義平攝）受到美國對等關稅衝擊，全國商用不動產買賣市場，以及台北市辦公室租賃市場受到衝擊。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受到美國對等關稅衝擊，全國商用不動產買賣市場，以及台北市辦公室租賃市場，紛紛受到衝擊，原本要搬遷的企業租客，此時只能維持「不動」，搬遷計畫不是延後1至2季以後再評估，就是可能取消，商仲業者更指出，部分受到關稅箝制的傳產業、電子製造業更可能在下半年處分房產來應對。

仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬指出，目前已出現企業租戶原本搬遷的租約都已經審視過，但卻碰上對等關稅議題，搬遷評估的決定權從原本亞太區收回總部，預期至少延後1至2季，甚至可能出現取消搬遷的規劃。

受美國經濟衝擊 企業租戶議約期拉長

觀察近幾季北市辦公室租賃市場去化量，單季至少都有1萬坪以上，第二季受到對等關稅衝擊，很大機率出現萬坪保衛戰。

至於，商用不動產買賣市場，仲量聯行董事總經理侯文信認為，目前幾乎已經緩下來，預期至少緩慢1至2季，甚至很有可能出現受衝擊大的傳產業選擇處分房產來應對，而且地點可能地處蛋黃區，價格也比較具有彈性。

根據仲量聯行彙整，台北市 辦公室租賃市場在第一季去化面積約1.32萬坪、季減24%，而且企業租戶在租賃策略上更加審慎，普遍有拉長議約時程跡象。

第一季全國商用不動產及土地交易總額約812億元，與去年同期相較，整體交易量下降 4.7%。主因是受美國經貿政策變數與全球經濟不確定性影響，買氣顯著趨緩。交易動能主要由大型個案支撐，使季增幅仍保持上升10.8% ，不過，可以確定的是整體市場活絡度仍顯不足。

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