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關稅戰開打 高雄對美貿易廠商愁雲慘霧

2025/04/08 16:16

和發產業園區近年迅速發展。（記者洪臣宏攝）和發產業園區近年迅速發展。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美國總統川普開啟關稅戰，高雄大發、和發產業園區多家對美貿易廠商受波及，經濟部、高市府展開影響層面調查，廠商表示，希望政府盡速完成關稅談判，並能將超徵稅收花在刀口上，給予出口廠商金融支持，以紓解資金壓力，並掌握與對接美商談判籌碼。

大發工業區約有610家廠商，為高雄中小企業重鎮，大發廠商協進會理事長劉正光今（8）日馬不停蹄走訪主要廠商；大發工業區服務中心主任黃宇斌表示，經濟部已要求訪視廠家，將盡快完成影響層面調查，不過已有廠商在群組上，表達對關稅戰發展的憂心，希望政府伸出援手。

劉正光指出，目前區內會受影響的有生產遊艇零件、扣件廠商，還有鋼鐵業者，雖然半導體暫不徵關稅，還是擔心難以置身事外，另外如高雄指標大廠台郡，為台灣第一家上市的軟板專業製造大廠，也正密切注意事態發展。

劉正光表示，總統賴清德已經拋出零關稅籌碼，希望台美盡速完成談判；廠商也希望能將減碼貸款利息，提出紓困方案。

他說，去年超徵稅收5千餘億元，許多都是向出口商徵稅而來，不應該普發，廠商建議能補貼受關稅戰影響出口業者，畢竟大家都不樂見廠商倒閉。

近年迅速發展的和發產業園區目前有88家廠商，和發服務中心完成初步調查，有7家廠商受影響，涵蓋體育用品、汽車零組件、螺絲、舞台燈具等。和發服務中心主任潘怡璋表示，將訪視廠家了解實際問題，反映給中央及地方政府。

　

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