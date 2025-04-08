緯創、緯穎3月營收皆創高 首季業績同寫單季新猷

緯創、緯穎3月營收皆創新高，看好後續AI伺服器展望。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於旗下AI伺服器出貨表現強勁，3月營收1529.85億元，月增48.9%、年增70.3%，創下歷史單月新高，首季營收累計為3464.85億元，季增16.55%、年增45.44%，改寫歷史單季新猷。

緯創關係企業緯穎（6669）3月營收866.32億元，月增86.2%、年增226.7%，創下歷史單月新高，首季營收累計為1706.55億元，季增47.57%、年增145.09%。

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緯創3月筆電出貨190萬台，月增26.66%、年對年持平，桌機出貨80萬台，月增14.28%、年減11.11%，顯示器出貨85萬台，月增41.66%、年對年持平；首季筆電累計出貨490萬台，季減7.54%、年增6.52%，桌機出貨220萬台，季減8.33%、年減4.34%，顯示器出貨205萬台，季減15.98%、年減12.76%。

緯創指出，旗下AI伺服器出貨逐季成長的展望並未改變，而旗下筆電、桌機、顯示器第2季出貨也可望季增雙位數百分比，不過仍須留意美國政府關稅政策的確切實施情況，目前集團仍將AI伺服器定調為剛性需求，但3大產品下半年、全年出貨增幅的預估值，後續可能會有變化。

緯創提到，以現階段來看，集團在全球各地的產能佈局方向暫時沒有改變，包括將在美國新設子公司，且斥資5000萬美元（約新台幣16.4億元）打造AI伺服器量產基地，同時砸下18.81億元改良新竹新廠區的建築物，後續將生產AI伺服器所需板件，進一步配合後續機櫃系統測試。

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