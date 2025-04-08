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振宇五金：高關稅壓縮利潤 長期恐怕撐不下去

2025/04/08 16:07

振宇五金指出，高關稅壓縮利潤，長期恐怕撐不下去。（振宇五金提供）振宇五金指出，高關稅壓縮利潤，長期恐怕撐不下去。（振宇五金提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕面對美國針對台灣產品加徵32%關稅，台灣五金產業掀起反彈聲浪。連鎖五金通路品牌「振宇五金」坦言，雖五金主力市場在本地，但供應鏈壓力已開始浮現，並呼籲政府提出彈性對策，守住台灣產業基礎。

振宇五金發言人洪珮芳表示，雖然本身是內需導向、沒有出口美國，但很多商品是跟在地的水五金工廠合作，像是水龍頭、蓮蓬頭這類品項，水電材料占整體營收約47%，算是比重很高的類別，「這波關稅真的對我們台灣的出口產業影響蠻大的」。

洪珮芳說，為穩定供應，振宇五金已與多家國內工廠簽訂年約、強化在地採購，「短期來看，供貨還是穩定的。」但很多加工廠原本就處於邊際利潤偏低的經營壓力，現在面對高額關稅，利潤被進一步壓縮，長期恐怕撐不下去。

洪珮芳強調，產業是一體的，如果這些工廠撐不住，國內商品的品質和選擇就會被壓縮，最終對消費者也不好。他特別呼籲政府應積極協助產業轉型，給予彈性的對策與支持，協助供應鏈在困境中穩健前行。

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