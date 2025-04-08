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世紀鋼：產品未出口美國 無懼對等關稅

2025/04/08 16:00

世紀鋼表示，產品主要供應台灣、亞太地區，未出口美國，無懼對等關稅影響。（記者林菁樺攝）世紀鋼表示，產品主要供應台灣、亞太地區，未出口美國，無懼對等關稅影響。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕針對近期美國推動對等關稅政策，水下基礎大廠世紀鋼（9958）表示，世紀鋼產品主要供應台灣本地市場及亞太地區基礎建設，並未出口至美國，因此並不受該政策影響，營運穩定無虞。

世紀鋼表示，公司長期深耕於離岸風電、橋樑工程與大型鋼構建設，隨著台灣本地綠能建設與公共工程推動，相關訂單持續增溫。2025年第一季營收年增超過兩位數百分比，基本面仍強勁，預期全年營收及獲利可望再創新高。

另外，針對日前緬甸發生地震造成當地基礎設施受損，世紀鋼指出，當地設有生產基地，廠房及設備並未受損，人員安全無虞。

世紀鋼表示，緬甸當地市場將迎來災後重建商機，公司具備優勢技術與區域製造據點，將積極爭取緬甸與周邊東南亞地區重建工程訂單，擴大外銷動能。

世紀鋼強調，面對全球貿易環境變化，會持續強化技術研發與區域佈局，維持供應鏈彈性與競爭優勢，穩健邁向國際綠能與基礎建設市場。

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