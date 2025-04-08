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川普威脅104％關稅「北京反嗆奉陪」 中國業界絕望一片曝慘況

2025/04/08 16:07

中國對美國徵收34%關稅反制，激怒川普。（資料照，美聯社）中國對美國徵收34%關稅反制，激怒川普。（資料照，美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國宣布對美國進口商品加徵34％報復性關稅，引發川普不滿下通牒，若不在8日前撤回34％的新增關稅，將自9日起對中國加徵50％的額外關稅，未來若生效，美國對中國進口產品的關稅稅率將達104%。然而，外媒報導，中國商務部對此回應「必將奉陪到底」，中國業界卻已叫苦連天。

綜合外媒報導指出，在川普宣布對中國商品加徵34%對等關稅後，北京當局4日宣布一系列報復措施，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅，以及禁止6家美企從事與中國相關的進出口活動，並將對7種稀土相關產品實施出口管制等措施。

對於中國聲稱反制的做法，川普於7日在社群平台Truth Social上表示，如果中國4月8日不撤回34%報復性關稅，他將從4月9日起對中國產品再加收50%關稅。此外，所有中國要求會晤的談判都將終止，與其它國家要求的談判將立即展開。

對此，中國商務部在官網發表聲明稱，中國將奉陪到底。

然而，外媒報導揭露，與中國官方態度不同，中國業界反應悲觀。有中國網友拍攝一家服裝廠的現狀，工人們正在搬貨。他表示「失業的風最終颳到了服裝行業，美國關稅大棒一揮，股市接近三千家跌停，工廠訂單排到7月底的計劃，六萬多件的羽絨服全部暫停」，「該出貨的訂單也都堆倉庫，目前等通知。本身消費疲軟內銷市場賣不動，現在外貿市場的滯銷必然導致更多的外貿企業來搶內銷的訂單，這樣導致內銷產能更加過剩。今年的服裝行業應該就像高壓鍋一樣隨時等著爆雷。這不是杞人憂天，這是比疫情期間的問題還要嚴重。」

中國一家服裝廠的老闆表示，現在做外貿的心裡都是很忐忑了，「百分之五十多的關稅有點嚇人，你說哪裡還有訂單呀？」。

《自由亞洲電台》報導，中國從事出口製造業的陳先生表示，若美方實施104%的對中關稅，全球供應鏈恐再度遭遇劇烈衝擊，更對本已疲軟的中國經濟復甦構成嚴重威脅。他說「我做了十多年外資企業的出口經營，出口生產需要穩定的匯率、關稅和經濟政策環境。如果政策和匯率像過山車一樣變化，就沒辦法正常生產。搞生產不是炒股，不是早上買入晚上拋出。而中國這幾十年發展的優勢就是製造業。」

江西省一位電商賣家接受採訪時說，目前中國營商環境已陷入「改革開放」以來最艱難的時期。

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